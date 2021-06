मिल्खा सिंह की सेहत को लेकर लेकर खेल मंत्री रिजिजू बोले- उनकी हालत स्थिर, अफवाह ना फैलाएं

नई दिल्ली. केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि दिग्गज एथलीट मिल्खा सिंह की हालत स्थिर है और लोगों को उनके स्वास्थ्य को लेकर अफवाह नहीं फैलानी चाहिए. रिजिजू ने ट्वीट किया कि कृपया भारत की शान रहे दिग्गज एथलीट मिल्खा सिंह के बारे में गलत खबरें और अफवाह न फैलाएं. उनकी हालत स्थिर है. सभी लोग उनके जल्द ठीक होने के लिए प्रार्थना करें. मिल्खा सिंह फिलहाल चंडीगढ़ के पीजीआई अस्पताल में चल रहा है. अस्पताल के प्रवक्ता प्रोफेसर अशोक कुमार ने एक बयान जारी कर बताया कि मिल्खा सिंह जी के स्वास्थ्य से जुड़े सभी पैमाने ठीक हैं. उनके स्वास्थ्य में कल से सुधार है.



पूर्व एथलीट मिल्खा सिंह दो हफ्ते पहले कोरोनावायरस से संक्रमित पाए गए थे. वो चंजीढ़ स्थित अपने घऱ पर ही आइसोलेशन में थे. हालांकि, तबीयत खराब होने पर बीते गुरुवार को उन्हें पीजीआई अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया. तब से ही तीन डॉक्टरों की टीम उनकी सेहत पर नजर बनाए हुए है. एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर मिल्खा सिंह से बातचीत की थी और उनका हाल-चाल जाना था. प्रधानमंत्री ने उम्मीद जताई है कि वो जल्द ही ठीक होंगे और टोक्यो ओलंपिक में शामिल होने वाले खिलाड़ियों को आशीर्वाद देंगे.



Please don't run false news and create rumors about the legendary athlete and pride of India Milkha Singh Ji. He is stable and let's pray for his fast recovery🙏