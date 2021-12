नई दिल्‍ली. अर्जेंटीना के स्‍टार फुटबॉलर लियोनल मेसी (Lionel Messi) ने रिकॉर्ड 7वीं बार Ballon d’Or 2021 का खिताब जीत लिया है. वह सबसे ज्‍यादा बार इस खिताब को जीतने वाले खिलाड़ी हैं. अवॉर्ड सेरेमनी शुरू होने से पहले इस दिग्‍गज फुटबॉलर का मूड खराब हो गया था. दरअल सेरेमनी से पहले दुनिया की मीडिया के सामने रेड कारपेट पर स्‍टार्स फोटो के लिए आए. मेसी भी अपनी पत्‍नी एंटोनेला और तीन बच्‍चों के साथ आए थे.

तीनों बच्‍चों ने अपने पिता की तरह ही सूट पहना था और यहीं पर मेसी के सामने उनकी पत्‍नी की बेइज्‍जती कर दी गई, जिसे स्‍टार फुटबॉलर नाराज हो गया. सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें साफ नजर आ रहा है कि फ्रांस फुटबॉल डायरेक्‍टर एंटोनेला (Antonel) को अलग हटने के लिए कह रहे हैं.

A France Football director told Antonela to stand aside to take pictures of Messi alone with his sons but he made sure she stayed by his side. King.

pic.twitter.com/e8hjhHC94T

— MC (@CrewsMat10) November 30, 2021