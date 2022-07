जमैका के शटलर के बीच मैच में फट गए थे जूते, विरोधी टीम के कोच ने अपने उतारकर दे दिए, वीडियो दिल जीत लेगा

नई दिल्ली. खेल लोगों के दिलों को जोड़ने का काम करता है. हार-जीत के तो अपने मायने होते हैं, लेकिन उससे ज्यादा कीमत खेल भावना की होती है. ऐसा ही कुछ कॉमनवेल्थ गेम्स में बैडमिंटन के टीम इवेंट में देखने को मिला. दरअसल, मलेशिया और जमैका के बीच टक्कर थी. मेंस सिंगल्स में मलेशिया के जे योंग के सामने जमैका के नेशनल चैम्पियन सैमुअल रिकेट्स थे. टक्कर जोरदार चल रही थी. तभी मैच के दौरान ही जमैका के शटलर रिकेट्स का एक जूता फट गया. इसके बाद कुछ देर खेलना रोकना पड़ा.

जमैका के खिलाड़ी ने अपने जूते के खराब हिस्से को कैंची से काटकर हटा दिया और इसके बाद वही पहनकर कोर्ट में उतरने लगे.

मलेशिया के कोच हेंद्रेवान यह देख रहे थे. तभी वो अचानक उठे और अपने पैर में पहने हुए जूते लेकर जमैका के खिलाड़ी के पास पहुंच गए और उन्हें यह जूते दे दिए. इसे देखकर स्टैंड्स में बैठे दर्शकों ने तालियां बजानी शुरू कर दी. इसका वीडियो अब वायरल हो रहा है. खुद जमैका के खिलाड़ी ने भी मलेशिया के कोच का आभार माना. रिकेट्स इसी जूते को पहनकर डबल्स में अपने जोड़ीदार जोएल एंगस के साथ उतरे. हालांकि, उन्हें हार का सामना करना पड़ा. मलेशियाई जोड़ी ने रिकेट्स-जोएल को 21-7, 21-11 से शिकस्त दी.

When the opposition coach is your shoe size and saves the day 😇

It’s what the Games is all about!#B2022 #CommonwealthGames #Badminton pic.twitter.com/wnJcJ7uNKW

— Commonwealth Sport (@thecgf) July 30, 2022