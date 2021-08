Tokyo 2020: मीराबाई चानू ने ट्रक ड्राइवरों के पैर छूकर जीता दिल, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ VIDEO

नई दिल्ली. वेटलिफ्टर मीराबाई चानू (Mirabai Chanu) ने टोक्यो ओलंपिक 2020 (Tokyo Olympics 2020) में भारत के लिए पहला मेडल जीता. हालांकि, वेटलिफ्टिंग में सिल्वर मेडल (Silver Medal) हासिल करने वाली मीराबाई चानू की पोडियम तक पहुंचने की यात्रा आसान नहीं रही. अब अपना वादा निभाते हुए इस भारतीय खिलाड़ी ने उन सभी लोगों का सम्मान किया, जिन्होंने इस यात्रा में उनकी मदद की है. मीराबाई चानू ने ट्रक ट्राइवरों का सम्मान कर सभी का दिल जीत लिया है. मणिपुर की इस युवा एथलीट को एक छोटे से गांव में अपने घर से इम्फाल में अपनी ट्रेनिंग के लिए टेनिंग एकेडमी तक रोजाना ट्रक ड्राइवरों से कई लिफ्ट लेनी पड़ती थी. यह तकरीबन 30 किलोमीटर का सफर होता था. ये सभी ट्रक ड्राइवर उन्हें बिना पैसे लिए सफर कराते थे.

ऐसे में मीराबाई चानू ने इस ट्रक ड्राइवरों के प्रति सम्मान जताने के लिए और इन सभी को सम्मानित करने के लिए एक इवेंट किया. इस इवेंट में उन्होंने अपनी उपलब्धि में इन ट्रक ड्राइवरों के योगदान को सराहा. दरअसल, चानू अकादमी के लिए प्रतिदिन निजी परिवहन का खर्च वहन नहीं कर सकती थी. इसलिए, वह उन रेत ढोने वाले ट्रक वालों पर निर्भर थी, जो उसी मार्ग से यात्रा करते थे.

ईस्ट मोजो के अनुसार, 26 वर्षीय सिल्वर मेडल विजेता ने 150 ट्रक ड्राइवरों और उनके सहायकों के साथ खाना खाया. उन सभी को एक शर्ट और एक मणिपुरी दुपट्टा उपहार में दिया. इसके साथ ही मीराबाई चानू ने इन सभी ट्रक ड्राइवरों के पैर भी छुए. मीराबाई चानू का ट्रक ड्राइवरों के प्रति जेस्चर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. मीराबाई चानू की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं.

As far as I’m concerned, this gesture of @mirabai_chanu makes her a Gold medallist. My eyes moistened seeing her touch their feet. One of the most graceful gestures in our country… pic.twitter.com/n84nvBTh3n

Extraordinary gestures by @mirabai_chanu #MirabaiChanu as she conveys her gratitude to these wonderful #TruckDrivers!

In her difficult days, these sand carrying truck drivers used to give free transportation to Mira so that she could have training at 25 km away #spirts facility. pic.twitter.com/TRtASr8Pqx

