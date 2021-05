रेस के दौरान दिल दहला देने वाला हादसा, 19 साल के खिलाड़ी की हुई दर्दनाक मौत, देखें Video

इटली. मोटो ग्रांप्री (moto gp) रेस के दौरान एक अन्‍य बाइक से जोरदार टक्‍कर होने के बाद स्विट्जरलैंड के युवा राइडर जेसन डुपास्कियर (Jason Dupasquier) की मौत हो गई है. वह 19 साल के थे. दुर्घटना के गंभीर रूप से चोटिल होने के बाद वह जिंदगी की जंग हार गए. मोटो ग्रांप्री ने ट्विटर पर लिखा कि मोटो 3 क्‍वालीफाइंग दूसरे सेशन में गंभीर घटना के बाद हम दुखी हैं कि हमने जेसन डुपास्कियर को खो दिया है. पूरे मोटो ग्रांप्री परिवार की ओर से, हम उनकी टीम, उनके परिवार और प्रियजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट करते हैं.



उन्‍होंने आगे लिखा कि आप बहुत याद आएंगे, जेसन. वहीं कैरेगी अस्‍पताल ने कहा कि एफआईएम मेडिकल इंटरवेशन वाहन साइट पर तुरंत पहुंच गया था. एयर लिफ्ट करके अस्‍पताल ले जाने से पहले ट्रैक पर भी उनकी जांच की गई थी.



मेडिकल स्‍टाफ ने उन्‍हें बचाने का पूरा प्रयास किया था. डुपास्कियर का मोटो3 में यह केवल दूसरा सीजन था. वह रेस के दौरान ट्रैक पर अन्य बाइकर से टकरा गए और उछल कर काफी दूर गिरे. जिससे वह बुरी तरह चोटिल हो गए थे.

A classy gesture 🇨🇭@FabioQ20 waves the Swiss flag in honour of Jason Dupasquier ❤️#ItalianGP 🇮🇹 pic.twitter.com/4MUxveDb6r