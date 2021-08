National Sports Day पर सचिन तेंदुलकर ने शेयर किया खास मैसेज, खेल मंत्री ने दिया फिटनेस चैलेंज

नई दिल्ली. हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद (Major Dhyan Chand) को आज यानी 29 अगस्त के दिन पूरा देश याद कर रहा है. आज उनकी 116वीं जयंती है. हर साल उनके जन्मदिवस को भारत में नेशनल स्पोर्ट्स डे ( National Sports Day 2021) के तौर पर मनाया जाता है. इस मौके पर पूर्व भारतीय़ कप्तान सचिन तेंदुलकर ने ट्विटर पर खास वीडियो मैसेज शेयर किया. इसमें उन्होंने कहा कि खेल सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी आशा और आनंद लाता है. इस #NationalSportsDay के मौके पर खेलने की आदत बनाएं. खुद को और अपने आसपास के लोगों को भी खुश रखें.

इस वीडियो में सचिन को दिव्यांग बच्चों के साथ क्रिकेट खेलते देखा जा सकता है. उन्होंने इस वीडियो के जरिए लोगों से अपील की कि वो अपने आस-पास के बच्चों के साथ इस दिन जरूर स्पोर्ट्स खेलें. खेल हमें बहुत कुछ सिखा सकता है. लेकिन सबसे बढ़कर, यह हमें खुश रखता है.

Sport brings hope and joy even in the most challenging circumstances. This #NationalSportsDay , make playing a habit. Keep ourselves and those around us happy. pic.twitter.com/LUMF2N4wUx

सचिन के अलावा केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी नेशनल स्पोट्स डे के मौके पर अपना एक वीडियो शेयर किया. इसमें वो अपनी रस्सी कूदने की स्किल दिखाते नजर आ रहे हैं. दरअसल, खेल मंत्री ने रविवार को ‘फिट इंडिया मोबाइल ऐप’ लॉन्च किया था. फिट इंडिया कार्यक्रम के दो साल पूरे होने पर मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में ये लॉन्चिंग की गई.

Come on. Game on!

On #NationalSportsDay and birth anniversary of Major Dhyan Chand,

I pay my humble tribute to legendary ‘The Wizard of Indian Hockey’.

I also salute all the athletes who had played for India & brought laurels for our country!#MajorDhyanChand #KheloIndia #NationalSportsDay2021 pic.twitter.com/kpalP7jhPV

