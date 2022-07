VIDEO: हवा को चीरता हुआ भाला 88.13 मी दूर गिरा, नीरज का वो थ्रो जिसने भारत को दिलाया पहला सिल्वर मेडल

नई दिल्ली. नीरज चोपड़ा ने पहले टोक्यो ओलंपिक और अब वर्ल्ड एथेलटिक्स चैम्पियनशिप में इतिहास रच दिया. उन्होंने अमेरिका के यूजीन में चल रही इस चैम्पियनशिप के जेवलिन थ्रो इवेंट का सिल्वर मेडल अपने नाम किया. नीरज फाइनल में तीसरे प्रयास तक पदक की दौड़ से करीब-करीब बाहर हो गए थे. लेकिन, ओलंपिक चैम्पियन और करोड़ों भारतीयों को पता था कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है. नीरज ने अपने चौथे प्रयास में 88.13 मीटर दूर भाला फेंक इसे सच साबित कर दिखाया. उनका पांचवां और छठा दोनों थ्रो फाउल रहे. वर्ल्ड चैम्पियनशिप के 39 साल के इतिहास में यह पहला मौका है, जब भारत के किसी एथलीट ने सिल्वर मेडल जीता है.

नीरज की इस थ्रो का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने 88 मीटर से अधिक दूर भाला फेंका था. इस थ्रो के बाद ही नीरज को यकीन हो गया था कि उनका मेडल पक्का हो गया है. उनके वीडियो को देखखर इस बात का अंदाजा लग रहा है.ओलंपिक चैम्पियन नीरज ने फाइनल में वर्ल्ड चैम्पियन एंडरसन पीटर्स को पीछे छोड़ने की काफी कोशिश की. लेकिन वो ऐसा करने में नाकाम रहे. ग्रेनाडा के पीटर्स ने फाइनल में तीन बार 90 मीटर से अधिक दूरी तक भाला फेंका और वो गोल्ड जीतने में सफल रहे.

