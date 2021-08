नीरज चोपड़ा से आरजे ने मांगी 'झप्पी' तो थोड़ा शरमाए और फिर बोले- दूर से ही नमस्ते, देखिए Video

नई दिल्ली. टोक्यो ओलंपिक (Tokyo Olympics) में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचने वाले भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा (Neeraj Chopra) से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. इसमें नीरज रेडियो जॉकी मलिष्का (RJ Malishka) के साथ एक इंटरव्यू दे रहे हैं. इसमें पहले तो मलिष्का अपनी कुछ दोस्तों के साथ डांस करती नजर आती हैं और फिर इंटरव्यू के दौरान नीरज से ‘जादू की झप्पी’ देने को कहती हैं. जैसे ही नीरज से इस बारे में पूछा जाता है तो वह शरमा जाते हैं और ‘दूर से ही नमस्ते’ कह देते हैं.

ओलंपिक के ‘गोल्डन ब्वॉय’ नीरज चोपड़ा टोक्यो से लौटने के बाद काफी व्यस्त हैं और लगातार टीवी चैनल, रेडियो और अखबारों में उनके इंटरव्यू आ रहे हैं.. नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में देश के लिए एथलेटिक्स में पहला गोल्ड जीतकर इतिहास रचा.

इसी बीच वह रेडियो चैनल ‘रेड एफएम’ पर वीडियो कॉल के जरिए जुड़े. आरजे मलिष्का ने पहले उनके लिए ‘उड़े जब-जब जुल्फें तेरी’ पर डांस किया और बाद में उनसे जादू की झप्पी देने के लिए कहा. मलिष्का कहती हैं- मैं आपको जाने से पहले जादू की झप्पी देना चाहती हूं तो नीरज कहते हैं- नमस्ते जी, ऐसे ही दूर से नमस्ते. वह फिर हंसने लगते हैं.

More Cringe from Malishka : I want to give you Jadoo ki Jhappi

Neeraj Chopra : Aapko Dur se hi NAMASTE pic.twitter.com/PWlTOj3q1Y

