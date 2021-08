टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीतने के बाद नीरज चोपड़ा के डांस का यह पुराना VIDEO हो रहा वायरल

नई दिल्ली. भारत के 23 साल के भालाफेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा (Neeraj Chopra) ने टोक्यो ओलंपिक 2020 (Tokyo Olympics 2020) में गोल्ड मेडल जीतकर पूरे देश में नई खुशियां ला दी हैं. सोशल मीडिया से लेकर हर किसी जुबान पर अब बस नीरज चोपड़ा का ही नाम है. उनके गोल्ड मेडल जीतने के बाद से सोशल मीडिया पर उनके नए से लेकर पुराने-पुराने वीडियोज भी अब जमकर वायरल हो रहे हैं. ऐसे में नीरज चोपड़ा का एक पुराना वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें वह कुछ लोगों के साथ मस्ती में नाचते हुए नजर आ रहे हैं.

टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीतने के बाद नीरज चोपड़ा पर ईनामों की जमकर बारिश हो रही है. लोग जमकर अपना प्यार इस ‘गोल्डन ब्वॉय’ पर लुटा रहे हैं. गोल्ड मेडल जीतने के कुछ ही देर बाद नीरज चोपड़ा सोशल मीडिया संसेशन भी बन चुके हैं और फैन्स उनके पुराने इंटरव्यू, मस्ती, प्रैक्टिस और अलग-अलग तरह के वीडियोज शेयर कर रहे हैं.

Tokyo Olympics: नीरज चोपड़ा ने कहा- सपने जैसा था गोल्ड जीतना, अब 90 मीटर भाला फेंकना लक्ष्य

टोक्यो में गोल्ड जीतने के बाद नीरज चोपड़ा ने अपने पिता से कहा था- गाड़ दिया पापा लट्ठ

नीरज चोपड़ा के डांस का पुराना वीडियो भी तेजी से शेयर हो रहा है और लोग इसे काफी पसंद भी कर रहे हैं. नीरज इस वीडियो में खूब मस्ती के साथ नाच रहे हैं. इस वीडियो को कुछ लोगों ने नीरज को मोस्ट एलिजेबल बैचलर बताते हुए शेयर किया है तो कोई बेस्ट बराती डांस वाला बता रहा है.

Most eligible bachelor, he is so cute ❤ #NeerajChopra pic.twitter.com/hOe20GnUu3

— ᎮᏒᎥᎩᏬ ✨✨ (@priyutalks) August 7, 2021