VIDEO: भाला थामने वाले हाथ में माइक, Golden Boy ने फैंस के साथ खूब रचाया गरबा रास

नई दिल्ली. ओलंपिक, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप और डायमंड लीग में देश का परचम बुलंद करने वाले नीरज चोपड़ा फुर्सत के पलों का मजा उठाने का कोई मौका नहीं चूकते. ऐसा ही कुछ हुआ, बड़ौदा में, जब यह एथलीट 36वें नेशनल गेम्स से पहले इस शहर में पहुंचा. नीरज का पहले यहां जोरदार स्वागत हुआ और फिर उन्होंने अपने फैंस के साथ गरबा किया. इसका वीडियो वायरल हो रहा है. इसे देखकर यह अंदाजा लग जाता है कि देश के लोग जितना किसी क्रिकेटर को चाहते हैं, उतना ही प्यार टोक्यो ओलंपिक में इतिहास रचने वाले नीरज चोपड़ा से भी करते हैं. ऐसा होना भी चाहिए. क्योंकि नीरज ने ट्रैक एंड फील्ड में देश की पहचान दुनिया भर में मजबूत की है. ऐसे में उन्हें लेकर क्रिकेट खिलाड़ियों जितना क्रेज नजर आ रहा है, तो इसमें किसी को हैरानी नहीं है.

अब जब मंच अलग था, तो नीरज का अंदाज भी बदला-बदला दिखा. वो बड़ौदा पहुंचे तो नवरात्र के उल्लास में डूबे अपने फैंस के बीच जाना नहीं भूले. चहेते स्टार को अपने बीच पाकर गरबा कर रहे फैंस का उत्साह भी चरम पर पहुंच गया. नीरज ने भी फैंस को निराश नहीं किया. पारंपरिक पोशाक पहने पहुंचे नीरज ने फैंस के साथ गरबा किया. फैंस भी बीच-बीच में नारे लगाते दिखे- गरम गरम सीरो, नीरज भाई हीरो.

Olympic Gold Medalist and World Champion @Neeraj_chopra1 joins in to enjoy garba in #Vadodara, which is part of the Navratra celebrations in Gujarat, during his visit for the #36thNationalGames pic.twitter.com/Zj0UDpbw3l

— SAI Media (@Media_SAI) September 28, 2022