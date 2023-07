नई दिल्ली. ओलंपिक चैंपियन जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा डायमंड लीग के लुसाने चरण में पहले स्थान पर रहे थे. उन्होंने 87.66 मीटर की दूरी तक भाला फेंका था. अब उनकी नजर 90 मीटर के मार्क है. नीरज को अगस्त में बुडापेस्ट में वर्ल्ड चैंपियनशिप में हिस्सा लेना है. इसके लिए इस स्टार एथलीट ने जर्मनी के सारब्रकेन शहर को अपना नया ठिकाना बनाया है. वो अपने बायोमैकेनिक एक्सपर्ट डॉक्टर क्लॉस बार्टोनिट्ज के साथ जुलाई तक यहीं ट्रेनिंग करेंगे. इसके बाद वो वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए स्विटजरलैंड को अपना ट्रेनिंग बेस बनाएंगे.

नीरज चोपड़ा ने मांसपेशियों में खिंचाव के बाद लुसाने में कमबैक किया. इस इवेंट में उनका फिटनेस का स्तर पहले जैसा नहीं था. नीरज ने इस हफ्ते की शुरुआत में अपनी चोट और फिटनेस को लेकर कहा था, “मुझे लगता है कि अगर मुझे विश्व चैंपियनशिप में बेहतर प्रदर्शन करना है तो मुझे अपनी फिटनेस पर और अधिक काम करने की जरूरत है. मई में ट्रेनिंग के दौरान नीरज की मांसपेशियों में खिंचाव आ गया था. इसी वजह से वो दो चैंपियनशिप में हिस्सा नहीं ले पाए थे और डायमंड लीग से वापसी की.

नीरज का अगला मिशन वर्ल्ड चैंपियनशिप

कोच क्लॉस बार्टोनिट्ज ने कहा, “लुसाने डायमंड लीग ने नीरज को ये एहसास कराया कि अगस्त में होने वाली वर्ल्ड चैंपियनशिप में क्या उम्मीद की जानी चाहिए. कोच ने आगे कहा कि लुसाने में हुआ इवेंट मिनी वर्ल्ड चैंपियनशिप की तरह था. नीरज के सभी बड़े प्रतिद्वंदी इस इवेंट में थे.ये नीरज के लिए एक कठिन परीक्षा थी लेकिन बिना पूरी तैयारी के भी वो लड़ने के लिए पूरी तरह सक्षम थे. हमें विश्व चैंपियनशिप से पहले ताकत, गति और तकनीक समेत सब कुछ पुराने स्तर पर ले जाना होगा. इसके लिए हमारे पास 6 हफ्ते का वक्त है.”

Neeraj is back with a bang 💥

With a massive throw of 87.66m in his 5th attempt, @Neeraj_chopra1 dominates yet another Diamond League event finishing on 🔝position in Men’s Javelin Throw event at #LausanneDL 🔥🔥

Phenomenal effort by our #TOPScheme athlete to make a blockbuster… pic.twitter.com/QKQ6HkCcXz

— Anurag Thakur (@ianuragthakur) June 30, 2023