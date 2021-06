मिल्खा सिंह की पत्नी निर्मल कौर का कोरोना से निधन, वाॅलीबॉल टीम की कप्तान रहीं

चंडीगढ़. भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम की कप्तान और महान धावक मिल्खा सिंह की पत्नी निर्मल कौर का मोहाली के अस्पताल में कोविड-19 के कारण निधन हो गया. वे पिछले महीने इस बीमारी की चपेट में आई थीं. वह 85 वर्ष की थीं और उनके परिवार में पति, एक बेटा और तीन बेटियां हैं. मिल्खा सिंह के परिवार के प्रवक्ता की ओर से जारी बयान में कहा गया, ‘हमें आपको यह सूचित करते हुए अत्यंत दुख हो रहा है कि निर्मल मिल्खा सिंह का कोविड-19 के खिलाफ बहादुरी से लड़ने के बाद आज शाम 4 बजे निधन हो गया.’



उन्होंने बताया, ‘वह मिल्खा परिवार की रीढ़ की हड्डी की तरह थीं. वह 85 वर्ष की थीं. यह दुखद है कि फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह जी आज शाम ही हुए दाह संस्कार में शामिल नहीं हो सके, क्योंकि वे अभी भी आईसीयू में हैं.’ मिल्खा को कोविड-निमोनिया के कारण मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया था. उसी अस्पताल में दो दिन बाद 26 मई को निर्मल को भी भर्ती कराया गया था.



