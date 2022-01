दुबई. कोरोना का टीका नहीं लगवाने के कारण दुनिया के नंबर एक टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच (Novak Djokovic) को ऑस्ट्रेलिया से बाहर निकाल दिया गया है. दरअसल ऑस्ट्रेलिया की एक कोर्ट ने सरकार के उन्हें देश से निर्वासित करने के आदेश को बरकरार रखा. उन पर 3 साल तक ऑस्ट्रेलिया में एंट्री पर बैन भी लगाया गया है. फेडरल कोर्ट के तीन जजों ने जनहित के आधार पर जोकोविच का बीते शुक्रवार को दोबारा वीजा रद्द करने के आव्रजन मंत्री के फैसले का समर्थन किया. इसके बाद जोकोविच सोमवार की सुबह दुबई पहुंच गए हैं.

अमीरात के विमान से वह 13 तेरह घंटे की उड़ान के बाद मेलबर्न से यहां पहुंचे. अभी यह पता नहीं चल सका है कि वह यहां से कहां जायेंगे. दुबई ड्यूटी फ्री टेनिस टूर्नामेंट 14 फरवरी से पहले शुरू नहीं होगा. जोकोविच ने 2020 में यहां खिताब जीता था.

