पेरिस ओलंपिक 2024 का उद्घाटन समारोह सीन नदी पर, ऐसा भव्य होगा नजारा

पेरिस. पेरिस ओलंपिक 2024 का उद्घाटन समारोह अनूठा होगा, जिसमें हजारों एथलीट सीन नदी पर नौकाओं पर सवार होंगे. वहीं, एफिल टावर के पीछे अस्त होता सूरज विशाल स्वर्ण पदक की तरह नजर आएगा. पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह के बारे में सोमवार को आयोजित एक समारोह में जानकारी दी गई है. आयोजकों को उम्मीद है कि ओलंपिक के इतिहास में यह अनूठा समारोह होगा, जिसे नदी के किनारे हजारों लोग निशुल्क देख सकेंगे.

आमतौर पर उद्घाटन समारोह स्टेडियम के भीतर आयोजित किए जाते हैं, लेकिन पेरिस आयोजन समिति ने पहले ही कुछ अलग करने के संकेत दे दिए थे. यह समारोह 26 जुलाई 2024 को होगा, जिसमें रोशनी के इस शहर की संस्कृति की बानगी भी देखने को मिलेगी.

इस समारोह की शुरुआत सभी 200 टीमों के खिलाड़ियों की परेड से होगी, जो आमतौर पर आखिर में आयोजित की जाती है. बताया जा रहा है कि यह आयोजन छह-किलोमीटर (चार-मील) मार्ग पर स्थित अधिकांश अपेक्षित 600,000 दर्शकों के लिए देखने के लिए भी मुफ्त होगा.

200 से अधिक देशों के एथलीटों और अधिकारियों से भरी 160 से अधिक नावें मध्य पेरिस में पोंट डी’ऑस्टरलिट्ज़ और पोंट डी’इना पुलों के बीच लगभग 6 किलोमीटर (4 मील) की दूरी तय करेंगी, जिसमें 2024 ओलंपिक समापन समारोह आयोजित होने वाला है.

26/07/2024 – Are you ready for this?

On the River Seine, the most spectacular & accessible Opening Ceremony in Olympic history. Open to all, open to you!

Sur la Seine, la plus grande cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques. Ouverte à tous, ouverte à vous !#Paris2024 pic.twitter.com/5th1CEeZAe

— Paris 2024 (@Paris2024) December 13, 2021