Pro Kabaddi League Highlights: पटना पायरेट्स टॉप पर, गुजरात ने दी टाइन्स को करारी शिकस्त

बेंगलुरु. पटना पाइरेट्स (Patna Pirates) ने अपने ऑलराउंड खेल के दम पर मंगलवार को यू मुंबा (U Mumba) को 43-23 से करारी शिकस्त देकर प्रो कबड्डी लीग (PKL) की अंकतालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया. एक अन्य मैच में गुजरात जाइंट्स (Gujarat Giants) ने तेलुगु टाइटन्स (Telugu Titans) को 40-22 से पराजित किया. टाइटन्स को अब भी अपनी पहली जीत का इंतजार है. पटना ने शुरू से ही दबदबा बना दिया. उसके डिफेंडर नीरज कुमार और मोहम्मद्रेजा शादलोइ ने ‘हाई 5’ का स्कोर बनाया.

उसके सभी खिलाड़ियों ने एक जीत में योगदान दिया जिससे पाइरेट्स को दबंग दिल्ली से आगे अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंचने में मदद मिली. पटना के आठ मैचों में 34 अंक हो गये हैं जबकि दिल्ली के इतने ही मैचों में 32 अंक हैं. यू मुंबा अपने स्टार रेडर अजित कुमार के बिना उतरा था जिससे उसकी टीम पर बुरा असर पड़ा और टीम का संतुलन गड़बड़ा गया. पटना ने इस बीच दो बार ‘ऑल आउट’ करके उसकी परेशानियां बढ़ायी.

दिन के दूसरे मैच में गुजरात की जीत में एचएस राकेश (16 अंक) की अहम भूमिका रही। साथ ही उसके रक्षकों ने कुल 13 अंक बनाकर अपनी टीम को जीत की राह पर लौटाया. टाइटन्स की यह इस सत्र की छठी हार है. उसके हिस्से में दो टाई भी हैं. टाइटन्स के लिए रजनीश (12 अंक) ने सुपर-10 पूरा किया लेकिन रक्षापंक्ति की नाकामी उसे भारी पड़ गयी. टाइटन्स के रक्षकों ने पूरे मैच में सिर्फ पांच अंक बनाये.

पीकेएल में आज दबंग दिल्ली के सामने बेंगुलुरु बुल्स की चुनौती

प्रो कबड्डी लीग (Pro kabaddi League 2021-22) के 8वें सीजन में बुधवार को 2 मुकाबले खेले जाएंगे. दिन का पहला मैच हरियाणा स्टीलर्स और यूपी योद्धा (Haryana Steelers vs UP Yoddha) में होगा. इसके बाद दूसरा मुकाबला दबंग दिल्ली बनाम बेंगुलरु बुल्स (Dabang Delhi vs Bengaluru Bulls) के बीच खेला जाएगा.

