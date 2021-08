टोक्यो ओलंपिक: एथलीट्स से मिले पीएम मोदी, खिलाड़ियों से किया 75 स्कूलों का दौरा करने का अनुरोध

नई दिल्ली. ओलंपिक में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले भारतीय खिलाड़ियों की तारीफ करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्होंने हमारा दिल ही नहीं जीता बल्कि आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करने का बहुत बड़ा काम किया है. पीएम मोदी ने टोक्यो ओलंपिक में गए खिलाड़ियों से मुलाकात की. भारत ने हाल ही में संपन्न टोक्यो ओलंपिक में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए एक गोल्ड सहित सात मेडल जीते हैं. टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने इतिहास रचते हुए भालाफेंक में गोल्ड मेडल जीतकर एथलेटिक्स में भारत को पहला मेडल दिलाया. इसके अलावा भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने मॉस्को ओलंपिक 1980 के बाद ओलंपिक में पहला मेडल जीता और ब्रॉन्ज की हकदार रही. वेटलिफ्टर मीराबाई चानू और पहलवान रवि दहिया ने सिल्वर मेडल जीते जबकि बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु, कुश्ती में बजरंग पूनिया और मुक्केबाजी में लवलीना बोरगोहेन को ब्रॉन्ज मेडल मिले.

एथलीट्स से मिलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बाते शेयर कीं. उन्होंने दो अहम बातें खिलाड़ियों से की. पीएम मोदी ने एथलीट्स से कहा, ”खेल को स्वाभाव का हिस्सा बनना होगा.” आगे उन्होंने कहा कि किसी भी एथलीट को कभी भी मैदान नहीं छोड़ना चाहिए. इन बयानों ने पीएम मोदी द्वारा खेलों को दी गई गंभीरता और भारत सरकार द्वारा खेलों को दिए जाने वाले समर्थन का सार प्रस्तुत किया, एक ऐसा क्षेत्र जिसे पारंपरिक रूप से नजरअंदाज किया जाता है. पीएम ने सभी खिलाड़ियों से कहा कि वे उन्हें लिखते रहें और अपनी प्रतिक्रिया के साथ-साथ खेल सुविधाओं में सुधार के बारे में सुझाव भी दें.

उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि जब स्पोर्ट्स इंफ्रा की बात आती है, तो हमें ग्लोबल प्रैक्टिस को देखना होगा और खिलाड़ियों को बेस्ट क्वॉलिटी सपोर्ट देना होगा. पीएम मोदी ने खिलाड़ियों से कहा कि वे कभी भी असफलताओं के झांसे में न आएं. उन्होंने कहा, “जीत को सर पर चढ़ने ना दो, हार को मन में बसने ना दो.” पीएम मोदी द्वारा खिलाड़ियों को दिए जाने वाले महत्वपूर्ण संदेश को खूबसूरती से इन शब्दों में समाहित किया गया है.

महिला हॉकी, निशानेबाजों, तीरंदाजों और तैराकों ने अपने प्रदर्शन को लेकर दुख व्यक्त किया और “माफी मांगी”. पीएम ने उन सभी से कहा कि उनका खेलों में जाना भारत के लिए बड़े गर्व की बात है और खेलों में जीत-हार सामान्य है. उन्होंने खिलाड़ियों को आश्वासन दिया कि उनमें से प्रत्येक एक चैंपियन है.

प्रधानमंत्री ने अभिभावकों को संदेश दिया कि बच्चों में खेल भावना को बढ़ावा दें. एथलीट्स से बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि खेल के प्रति माता-पिता का रवैया के बदलाव को लेकर बात कही. पीएम मोदी की बातों में अवलोकन और संदेश दोनों थे. और, यह महत्वपूर्ण था क्योंकि खेल का सामना करने वाले युवाओं में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक उनके माता-पिता का प्रतिरोध है, जो महसूस करते हैं कि खेल न तो स्थिर है और न ही आकर्षक.

एथलीटों को पीएम मोदी का प्रोत्साहन मिला. खिलाड़ियों के साथ उनकी बार-बार बातचीत से मानसिकता बदलने में काफी मदद मिलेगी, जब माता-पिता अपने बच्चों को खेल गतिविधियों को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे. पीएम मोदी ने खेलों को राष्ट्र-निर्माण के साथ खूबसूरती से मिला दिया और खेल बिरादरी से इस अवसर को और उठाने के लिए कहा. पीएम मोदी ने एथलीटों से 15 अगस्त 2023 तक 75 स्कूलों का दौरा करने और दो पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए भावुक अनुरोध किया. ये दो पहलू हैं- कुपोषण को दूर करना (स्वस्थ और स्वादिष्ट भोजन खाने की आवश्यकता की व्याख्या करना) और बच्चों के साथ खेलना ताकि खेल के प्रति जिज्ञासा हो.

पीएम मोदी ने कहा, ”जब युवा छात्र अपने खेल के नायकों को अपने स्कूलों में देखेंगे तो यह स्पष्ट है कि प्रभाव ऊर्जा देने वाला होगा. खेलों के दौरान पीएम के प्रोत्साहन से खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ा. खिलाड़ियों तक पहुंचने के पीएम के अंदाज ने उन्हें गहराई तक छू लिया. यह विशेष रूप से तब देखने को मिला, जब पीएम ने हॉकी टीमों के साथ बातचीत की. पुरुष और महिला दोनों टीमों ने पीएम को बताया कि उनके फोन कॉल ने विशेष रूप से हार के बाद वास्तव में टीम को अपना मनोबल और आत्मविश्वास वापस हासिल करने में मदद की.

Olympic medal winners @Neeraj_chopra1 @mirabai_chanu @ravidahiya60 @BajrangPunia @LovlinaBorgohai @Pvsindhu1 & @manpreetpawar07 gifted a signed stole to Hon’ble PM Sh @narendramodi during an interaction at his residence today

अन्य खिलाड़ियों ने भी पीएम और पूरी सरकारी मशीनरी से मिल रहे लगातार समर्थन का आभार व्यक्त किया. यह कोई सामान्य ‘सरकारी’ कार्यक्रम नहीं था, जहां प्रधानमंत्री भाषण दे रहे थे. मंत्रिस्तरीय टिप्पणी हो रही थी और कार्यक्रम समाप्त होना था. एथलीटों को अलग-अलग टेबल पर बैठाया गया और पीएम हर टेबल पर गए और खिलाड़ियों के साथ समय बिताया. एक घंटे में समाप्त होने वाला कार्यक्रम दो घंटे से अधिक समय तक चला. जिस चीज ने सभी को खुश किया वह थी- गैर-पदक विजेताओं को दिया गया सम्मान. पीएम ने उनके साथ बातचीत की और उन्हें प्रोत्साहित किया. पीएम खेलों के बारे में कितना जानते थे, इससे एथलीट हैरान थे. पीएम ने लवलीना से उनकी मां का हालचाल जाना.पीएम ने ट्रक ड्राइवरों को सम्मानित करने के भाव के लिए मीराबाई की सराहना की. उन्होंने रवि दहिया को ज्यादा हंसने और खुश रहने को कहा.

From having ice-creams and Churma to discussing good health and fitness, from inspiring anecdotes to lighter moments…watch what happened when I had the opportunity to host India’s #Tokyo2020 contingent at 7, LKM. The programme begins at 9 AM. pic.twitter.com/u5trUef4kS

— Narendra Modi (@narendramodi) August 18, 2021