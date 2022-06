Chess Olympiad Torch: पीएम मोदी ने रंगारंग कार्यक्रम में लॉन्च की शतरंज ओलंपियाड की मशाल

नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने रविवार को नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में 44वें चेस ओलंपियाड (44th Chess Olympiad) टॉर्च रिले को लॉन्च किया. इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया. फिडे के अध्यक्ष अर्कडी ड्वोरकोविच ने मशाल को प्रधानमंत्री को सौंपी, जिसे प्रधानमंत्री ने ग्रैंडमास्टर विश्वनाथन आनंद को दिया. प्रधानमंत्री मोदी ने यहां उपस्थित लोगों को संबोधित किया. रंगारंग कार्यक्रम में पीएम मोदी के साथ खेलमंत्री अनुराग ठाकुर (Anurag Thakur) भी उपस्थित थे.

इस वर्ष पहली बार अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ (FIDE) ने शतरंज ओलंपियाड की मशाल रिले की शुरुआत की है जो कि ओलंपिक परंपरा का हिस्सा है और जिसे शतरंज ओलंपियाड में अब तक कभी शामिल नहीं किया गया था. पीएम ने कहा कि हमें खुशी है कि शतरंज अपने जन्म स्थान से निकलकर आज समूचे विश्व में अपनी छाप छोड़ रहा है. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ‘ सदियों पहले भारत से चतुरंग खेल की मशाल विश्व भर में गई थी. यह ना केवल भारत का सम्मान है बल्कि शतरंज की इस गौरवशाली विरासत का भी सम्मान है.’

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi launches the torch relay for the 44th Chess Olympiad at Indira Gandhi Stadium in Delhi pic.twitter.com/aaPT9RhnZh

— ANI (@ANI) June 19, 2022