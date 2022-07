PM Modi LIVE: 'जी भरकर, जमकर, पूरी ताकत से और बिना टेंशन के खेलिएगा'

पीएम ने खिलाड़ियों से कहा कि आप अपना बेस्ट प्रदर्शन करना. प्रधानमंत्री ने कहा कि आपको बिना टेंशन के खेलना है.

“Play well with all your strengths, without stress. You must have heard the saying ‘Koi Nahi Hai Takkar mei, Kyun Pade Ho Chakkar Mei’, so play with the same attitude at Commonwealth Games,” PM Modi to India’s CWG 2022 squad pic.twitter.com/TIgUAF6nJU

— ANI (@ANI) July 20, 2022