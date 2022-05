VIDEO: पीएम मोदी ने की डेफलंपिक के पदकवीरों से मुलाकात, रेसलर वीरेंदर को उस्ताद बताया

नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को डेफलंपिक 2022 में शानदार प्रदर्शन करने वाले भारतीय खिलाड़ियों की अपने घर पर मेजबानी की. पीएम मोदी ने देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों से बात की और उनका हौसला बढ़ाया. इस मुलाकात की तस्वीरें प्रधानमंत्री ने अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर की. प्रधानमंत्री के अलावा खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौके पर मौजूद रहे. खिलाड़ियों ने अपनी साइन की हुई जर्सी पीएम मोदी को तोहफे में दी.

इस मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया “मैं अपने चैंपियंस के साथ मुलकात को कभी नहीं भूलूंगा, जिन्होंने डेफलिंपिक्स में भारत का परचम बुलंद किया. खिलाड़ियों ने अपने अनुभव साझा किए और मैं उनके अंदर जुनून और प्रतिबद्धता देख सकता था. सभी खिलाड़ियों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं. हमारे चैम्पियंस की बदौलत ही इस बार डेफलंपिक में भारत का प्रदर्शन यादगार रहा.

पीएम मोदी ने रेसलर वीरेंदर से बात की

पहलवान वीरेंदर सिंह ने भी सफलता की नई मिसाल कायम की. उन्होंने लगातार पांचवें डेफलंपिक में मेडल जीता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रेसलर से काफी देर बात की और यहां तक पहुंचने में उनके संघर्ष को जाना. वीरेंदर ने प्रधानमंत्री मोदी को बताया,”मैंने अपने पिताजी और चाचा को देखकर ही कुश्ती खेलना शुरू किया था. बचपन से माता-पिता का पूरा सपोर्ट मिला. इसी वजह मैं इस मुकाम तक पहुंचा.”

#WATCH | PM Modi interacts with speech and hearing impaired wrestler Virender Singh during the interaction with Indian Deaflympics 2021 Contingent pic.twitter.com/7U1NEoquXs

— ANI (@ANI) May 21, 2022