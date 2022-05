EPL: 'मैं खत्म नहीं हुआ', रोनाल्डो का ब्रेंटफोर्ड के खिलाफ गोल दागने के बाद आलोचकों को जवाब

नई दिल्ली. मैनचेस्टर यूनाइडेट के स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो पर इस वक्त दुखों का पहाड़ टूटा हुआ है. हाल ही में उन्होंने अपने नवजात बच्चे को खोया है. लेकिन अपने गम को भुलाते हुए उन्होंने फुटबॉल मैदान में वापसी कर ली है. उनकी टीम भले ही खराब फॉर्म से जूझ रही हो. लेकिन रोनाल्डो का अच्छा प्रदर्शन जारी है. उन्होंने सोमवार को ब्रेंटफोर्ड के खिलाफ मुकाबले में टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई और गोल दागा. इसके बाद उन्होंने अपने आलोचकों को जवाब देते हुए कहा कि मैं अभी खत्म नहीं हुआ है.

मैनेचेस्टर यूनाइटेड ने ब्रैंटफोर्ड के खिलाफ 3-0 से जीत दर्ज की थी. इस मैच में रोनाल्डो ने 61वें मिनट में पेनल्टी के जरिए एक गोल दागा. उनके अलावा ब्रूनो फर्नांडिस और रफेल वराने ने गोल दागे. इससे पहले, चेल्सी के खिलाफ मुकाबले में भी उनका नाम स्कोरशीट पर था. प्रीमियर लीग के इस सीजन में रोनाल्डो का यह 18वां गोल रहा. वहीं, सीजन का ओवरऑल 24वां गोल. मैच के बाद पुर्तगाल के इस दिग्गज स्ट्राइकर ने साफ कर दिया कि गोल करने को लेकर उनकी भूख कम नहीं हुई है. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें रोनाल्डो मैच खत्म होने के बाद कैमरे पर कहते दिख रहे हैं कि मैं खत्म नहीं हुआ.

