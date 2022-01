Pro Kabaddi: पीकेएल में आज 2 मुकाबले, यूपी योद्धा के सामने तमिल थलाइवाज की चुनौती, जानें कहां और कब देखें

नई दिल्ली. प्रो कबड्डी लीग (Pro kabaddi League 2021-22) के 8वें सीजन में मंगलवार को 2 मुकाबले खेले जाएंगे. दिन का पहला मैच हरियाणा स्टीलर्स और यू मुंबा (Haryana Steelers vs U Mumba) में होगा. इसके बाद दूसरा मुकाबला यूपी योद्धा बनाम तमिल थलाइवाज (UP Yoddha vs Tamil Thalaivas) के बीच खेला जाएगा. प्रो कबड्डी लीग अंकतालिका की बात करें तो बेंगलुरु बुल्स 6 मैचों में 4 जीत और 1 टाई के बाद 23 अंकों के साथ टॉप पर है. पटना पायरेट्स की टीम अंक तालिका के टॉप-3 में पहुंच गई है. बंगाल वॉरियर्स की टीम पांचवें नंबर पर हैं. तेलुगु टाइंटस को अब तक एक भी जीत नहीं मिली है.

पीकेएल-8 में 4 जनवरी को कितने मैच हैं?

पीकेएल-8 में 4 जनवरी को दो मैच होने हैं. पहला मैच हरियाणा स्टीलर्स और यू मुंबा में होगा. इसके बाद दूसरा मुकाबला यूपी योद्धा बनाम तमिल थलाइवाज के बीच खेला जाएगा

पीकेएल-8 सीजन में आज के मुकाबले कितने बजे खेले जाएंगे?

आज 2 मुकाबले हैं. पहला मैच शाम 7.30 बजे शुरू होगा. दूसरा और दिन का आखिरी मैच ठीक एक घंटे बाद यानी रात 8.30 खेला जाएगा.

पीकेएल-8 के मुकाबलों का सीधा प्रसारण किस टीवी चैनल पर होगा?

स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क ने भारत में प्रीमियर टूर्नामेंट के प्रसारण अधिकार हासिल कर लिए है.

पीकेएल-8 सीजन की लाइव स्ट्रीमिंग कैसे देख सकते हैं?

आप डिज़्नी+हॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर फैंस लाइव एक्शन देख सकते हैं.

दबंग दिल्ली: नवीन कुमार, नीरज नरवाल, इमाद सेडाघट निया, अजय ठाकुर, सुशांत सेल, मोहित, सुमित, मोहम्मद मलक, जोगिंदर सिंह नरवाल, जीवा कुमार, विकास, विजय, बलराम, संदीप नरवाल, मंजीत छिल्लर.

तमिल थलाइवाज: मंजीत, पीओ सुरजीत सिंह, के. प्रपंजन, अतुल एमएस, अजिंक्य अशोक पवार, सौरभ तानाजी पाटिल, हिमांशु, एम. अभिषेक, सागर, भवानी राजपूत, मोहम्मद तुहिन तारफदर, अनवर शहीद बाबा, साहिल, सागर बी. कृष्णा, संथापनसेल्वम.

यूपी योद्धा: सुरेंद्र गिल, प्रदीप नरवाल, मोहम्मद मसूद करीम, मोहम्मद तघी पेन महली, श्रीकांत जाधव, साहिल, गुलवीर सिंह, अंकित, गौरव कुमार, आशीष नगर, नितेश कुमार, सुमित, आशु सिंह, नितिन पंवार, गुरदीप.

यू मुंबा: फजल अतरचली, अजिंक्य रोहिदास कापरे, रिंकू, अजित वी कुमार, मोहसेन मघसौदलू जाफरी, हरेंद्र कुमार, अभिषेक सिंह, नवनीत, सुनील सिद्धगवली, जशनदीप सिंह, राहुल राणा, अजीत, आशीष कुमार सांगवान, पंकज.

तेलुगु टाइटन्स: राकेश गौड़ा, रजनीश, अंकित बेनीवाल, सिद्धार्थ देसाई, ह्यूंसु पार्क, रोहित कुमार, जी. राजू, अमित चौहान, मनीष, आकाश चौधरी, आकाश दत्तू अरसुल, प्रिंस, अबे टेटसुरो, सुरेंद्र सिंह, संदीप, ऋतुराज शिवाजी कोरवी, आदर्श टी, सी अरुण.

बेंगलुरु बुल्स: पवन कुमार सेहरावत, बंटी, डोंग जियोन ली, अबोलफजल मघसोदलौ महली, चंद्रन रंजीत, जीबी मोरे, दीपक नरवाल, अमित श्योरण, सौरभ नंदल, मोहित सेहरावत, जियाउर रहमान, महेंद्र सिंह, मयूर जगन्नाथ कदम, विकास, अंकित.

