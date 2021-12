Pro Kabaddi League: पहले दिन सबसे महंगे खिलाड़ी से लेकर डिफेंडिंग चैंपियन टीम तक उतरेगी, ऐसा है रिकॉर्ड

बेंगलुरु. कोरोना के खतरे के कारण प्रो-कबड्डी लीग (PKL) के 8वें सीजन का आयोजन एक ही वेन्यू पर बायो-बबल में बुधवार से होगा. हालांकि बेंगलुरु में दर्शकों को आने की अनुमति नहीं है. 12 टीमों वाली लीग का आगाज पूर्व चैंपियन यू मुंबा और बेंगलुरु बुल्स के मैच से होगा, जबकि दिन के दूसरे मुकाबले में तेलुगू टाइटंस (Telugu Titans) का सामना तमिल थलाइवाज से होगा. इस सत्र में शुरुआती चार दिन और फिर हर शनिवार के तीन-तीन मैच खेले जाएंगे. बुधवार को खेले जाने वाले तीसरे मैच में डिफेंडिंग चैंपियन बंगाल वॉरियर्स के सामने यूपी योद्धा की चुनौती होगी.

सातवें सीजन के शीर्ष स्कोरर पवन कुमार सेहरावत बेंगलुरु बुल्स (Bengaluru Bulls) को युवा खिलाड़ियों से सजी यू मुंबा (U Mumba) के खिलाफ शानदार शुरुआत दिलाने की कोशिश करेंगे. सेहरावत ने पिछले सीजन में 346 अंक बनाए थे. यू मुंबा की उम्मीदें फजल अत्राचली की अगुवाई में डिफेंस से बेहतर प्रदर्शन पर टिकी होंगी. उन्होंने पिछले सीजन में टैकल से 82 अंक बटोरे थे. रेडर अभिषेक और अजीत की युवा जोड़ी विरोधी टीम के अनुभवी डिफेंस को भेदने की कोशिश करेगी. ओवरऑल रिकॉर्ड की बात करें तो यू मुंबा की टीम 10-4 से आगे है.

