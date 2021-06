राफेल नडाल ने फ्रेंच ओपन सेमीफाइनल हार को लेकर खुद को किया ट्रोल, देखें मजेदार वीडियो

नई दिल्ली. स्पेन के टेनिस स्टार राफेल नडाल हाल ही में ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन के सेमीफाइनल में हारकर बाहर हो गए थे. उन्हें दुनिया के नंबर-1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने 4 घंटे से ज्यादा लंबे चले मैच में शिकस्त दी थी. इस जीत के साथ जोकोविच फ्रेंच ओपन में नडाल को दो बार हराने वाले पहले खिलाड़ी बने थे. 13 बार फ्रेंच ओपन का खिताब जीतने वाले नडाल के लिए ये हार बड़ी थी. वो शायद इसे अब तक नहीं भूल पाए हैं. ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं, क्योंकि उनका एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो फ्रेंच ओपन सेमीफाइनल में मिली हार के लिए खुद को मजाकिया अंदाज में ट्रोल कर रहे हैं.



ये वीडियो स्पेन के मैलोर्का शहर में मौजूदा राफेल नडाल टेनिस एकेडमी का है. हाल में ही एकेडमी में खिलाड़ियों की ग्रेजुएशन सेरेमनी हुई थी. इसमें युवा खिलाड़ियों को हौसला अफजाई के लिए नडाल भी शामिल हुए थे. वो जैसे ही स्टेज पर अपनी बात कहने के लिए पहुंचे तो एक मजेदार वाकया हुआ. दरअसल, नडाल अपना भाषण एक कागज पर लिखकर लाए थे. जैसे ही उन्होंने पढ़ने के लिए कागज निकाला, वो हवा में उड़ गया.



कागज उठाने से पहले ही नडाल ने मजाकिया अंदाज में कहा कि अच्छी शुरुआत नहीं है. ठीक रोलां गैरों में मेरे आखिरी मैच जैसी. ये सुनते ही वहां बैठे लोगों की हंसी फूट पड़ी. नडाल का इशारा फ्रेंच ओपन के सेमीफाइनल की तरफ था. जहां उन्हें जोकोविच ने 4 सेट में शिकस्त दी थी.



Nadal starting his speech: "Not a good start. Like my last match at Roland-Garros" 😅