French Open: 20 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन रोजर फेडरर ने नाम वापस लिया, ओसाका भी हट चुकी हैं

पेरिस. स्टार टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर ने फ्रेंच ओपन से नाम वापस ले लिया है. वे पिछले एक साल से अधिक समय से घुटने की चोट से जूझ रहे हैं. उन्होंने इसकी सर्जरी भी कराई है. 20 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन फेडरर से पहले महिला कैटेगरी में जापान की नाओमी ओसाका ने मानसिक स्वास्थ्य का हवाला देते हुए टूर्नामेंट से हटने का फैसला किया था. फेडरर के हटने के बाद स्पेन के राफेल नडाल के पास रिकॉर्ड 21वां ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने का मौका है. फेडरर ने सोशल मीडिया पर मैसेज लिखकर टूर्नामेंट से हटने की बात कही.



रोजर फेडरर ने तीसरे राउंड का मुकाबला जीतने के बाद कहा, "मुझे नहीं पता कि मैं खेलने जा रहा हूं या नहीं.’ अब यह बात सही साबित हुई. दो महीने बाद फेडरर 40 साल के हो जाएंगे. फेडरर का अगला मुकाबला सोमवार को चौथे राउंड में इटली के माटेओ बेरेटिनी से होना था. फेडरर, राफेल नडाल और नंबर-1 नोवाक जोकोविच एक ही ग्रुप में हैं.



There’s nothing quite like it ❤️ pic.twitter.com/A5SCKFptrs