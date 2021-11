सानिया मिर्जा ने कराची की बिरयानी की तारीफ की, लाहौर में पंजाबी में लगाया नारा

नई दिल्ली. दुनिया की दिग्गज महिला टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा (Sania Mirza) फिलहाल पाकिस्तान में हैं, जहां उनका ससुराल भी है. उनके साथ पति और पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक (Shoaib Malik) भी मौजूद हैं. भारत की यह शीर्ष खिलाड़ी अपने परफ्यूम ब्रांड का भी प्रमोशन कर रही हैं. उनका एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है.

सानिया मिर्जा अपने परफ्यूम के प्रमोशन के दौरान अब पाकिस्तान भी पहुंची हैं. उनका एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है जिसमें वह पंजाबी में नारा लगाती नजर आ रही हैं. जैसे ही वह नारा लगाती है, वहां मौजूद लोग भी शोर मचाते हैं और उस नारे को पूरा करते हैं. अपने स्मैश हिट के लिए मशहूर सानिया मिर्जा लाहौर और कराची भी गईं.

खास बात है कि सानिया मिर्जा भारत में दक्षिणी राज्य हैदराबाद से हैं लेकिन वह पाकिस्तान में पंजाबी में नारा लगा रही है. लाहौर पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत हुआ. उनकी झलक पाने के लिए काफी संख्या में लोग पहुंचे. सानिया मिर्जा ने लाहौर के एक शॉपिंग मॉल में फैंस से बातचीत की. वह जैसे ही नारा लगाती हैं- ‘जिन्ने लाहौर नहीं वेख्या (जिन्होंने लाहौर नहीं देखा है).’ जवाब में फैंस यह कहते हुए नारा पूरा करते हैं, ‘वो जम्मेया ही नहीं (उसका कोई वजूद ही नहीं है).’

Sania mirza well come in lahore pic.twitter.com/p9isTzQaCq

— Jamiljoyia जमील जोया جمیل جو یہ (@Jamiljoyia3) November 29, 2021