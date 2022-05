Deaflympics: शूटर धनुष श्रीकांत का डबल धमाल, एकल के बाद मिश्रित टीम स्पर्धा में प्रियेषा देशमुख के साथ जीता गोल्ड

नई दिल्ली. भारतीय निशानेबाज धनुष श्रीकांत ने प्रियेषा देशमुख के साथ मिलकर ब्राजील के कैक्सैस डो सुल में चल रहे 24वें बधिर ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल मिश्रित टीम प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता. धनुष और प्रियेषा ने प्रतियोगिता के छठे दिन स्वर्ण पदक मैच में जर्मनी के सेबेस्टियन हेरमैनी और सबरीना एकर्ट को 16-10 से हराया. पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल की व्यक्तिगत स्पर्धा जीतने के बाद धनुष का खेलों में यह दूसरा स्वर्ण पदक है.

तेलंगाना के रहने वाले धनुष हैदराबाद में ओलंपिक पदक विजेता गगन नारंग की अकादमी में प्रशिक्षण लेते हैं. भारत ने इस तरह से बधिर ओलंपिक की निशानेबाजी प्रतियोगिता में तीन स्वर्ण पदक जीत लिए हैं. इससे पहले प्रतियोगिता के पांचवें दिन अभिनव देसवाल ने पुरुष 10 मीटर एयर पिस्टल में भारत को निशानेबाजी में दूसरा स्वर्ण पदक दिलाया था.

