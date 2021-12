बार्सिलोना के स्ट्राइकर सर्जियो एगुएरो ने रोते-रोते फुटबॉल को कहा अलविदा, देखें भावुक कर देने वाला VIDEO

बार्सिलोना. अपने आंसुओं पर बमुश्किल काबू पाते हुए बार्सिलोना के स्ट्राइकर सर्जियो एगुएरो ने स्वास्थ्य कारणों से बुधवार को फुटबॉल को तुरंत प्रभाव से अलविदा कह दिया है. अर्जेंटीना के 33 वर्ष के स्ट्राइकर एगुएरो स्पेनिश लीग में 30 अक्टूबर को अलावेस के खिलाफ बार्सिलोना के मैच में सीने पर हाथ रखकर मैदान से बाहर चले गए थे. उसके बाद उन्होंने दिल से जुड़े कई टेस्ट कराए. एगुएरो ने आंसुओं से भरी आंखों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उन्होंने खेल से विदा लेने का फैसला कर लिया है. इस मौके पर बार्सिलोना के खिलाड़ी, बोर्ड के सदस्य, एगुएरो के परिजन और पूर्व साथी मौजूद थे.

उन्होंने कहा, ”मैं यहां रुककर अपने साथी खिलाड़ियों की मदद करना चाहता था, लेकिन हर बात के पीछे कोई कारण होता है.” उन्होंने कहा कि उन्होंने 10 दिन पहले ही यह फैसला कर लिया था. उन्हें दिल के पहले टेस्ट के बाद बताया गया था कि शायद वह फिर नहीं खेल सकेंगे.

दुनिया के सबसे लोकप्रिय खिलाड़ियों में से एक एगुएरो 10 साल तक मैनचेस्टर सिटी के लिए खेलने के बाद बार्सिलोना से ऑफ सीजन में जुड़े थे. एगुएरो ने सिटी के लिए 260 गोल किए, जो क्लब का रिकॉर्ड है. उन्होंने प्रीमियर लीग में 184 गोल दागे, जिसमें 12 हैट्रिक शामिल है. किसी विदेशी खिलाड़ी के यह सर्वाधिक गोल है और समग्र सूची में उनका स्थान चौथा है.

जून में फिनलैंड के खिलाफ यूईएफए यूरो 2020 में डेनमार्क के लिए खेलते हुए इंटर मिलान के क्रिश्चियन एरिक्सन को दिल का दौरा पड़ने के बाद सर्जियो एगुएरो ने रिटायरमेंट का ऐलान किया है.

“I want to share my gratitude to everyone, regardless of where I’ve played … Atlético Madrid … Manchester City … Barça.”

