'83 वर्ल्ड कप से ज्यादा बड़ी थॉमस कप की जीत', पुलेला गोपीचंद ने बताया बैडमिंटन में कैसे पावरसेंटर बना भारत

नई दिल्ली. भारत ने 1983 में क्रिकेट का विश्व कप जीता था. इस एक जीत ने भविष्य की नींव तैयार करने का काम किया और देश को आगे चलकर सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और सौरव गांगुली जैसे खिलाड़ी मिले. ठीक, ऐसा ही कुछ बैडमिंटन कोर्ट पर भी हुआ है. जहां भारतीय मेंस टीम ने थॉमस कप जीतकर इतिहास रचा है. भारत ने एक दिन पहले बैंकॉक में खेले गए फाइनल में एक-दो नहीं, बल्कि 14 बार के चैम्पियन इंडोनेशिया को 3-0 से हराया. टूर्नामेंट के 73 साल के इतिहास में भारत पहली बार फाइनल में पहुंचा और पहली बार में ही खिताब जीतकर इतिहास रच दिया. बैडमिंटन की यह जीत 83 के विश्व कप जीत से अगर बड़ी नहीं है, तो किसी भी सूरत में कम भी नहीं है. क्योंकि 1983 के विश्व कप की तरह ही भारतीय बैडमिंटन टीम ने इस खेल के पावर हाउस के रूप में पहचाने जाने वाले देशों इंडोनेशिया, मलेशिया, चीन और डेनमार्क के बरसों पुराने दबदबे को तोड़ते हुए अपनी बादशाहत कायम की है.

थॉमस कप की जीत से भारतीय बैडमिंटन टीम के मुख्य कोच पुलेला गोपीचंद काफी खुश हैं. ऐसा होना भी चाहिए. उन्होंने आज भारतीय बैडमिंटन ने जिस मुकाम को हासिल किया है, उसमें गोपीचंद का बहुत बड़ा रोल रहा है. ऑल इंग्लैंड चैम्पियनशिप जीतने वाले गोपीचंद ने बीते 2 दशकों में भारतीय बैडमिंटन की तस्वीर और तकदीर बदलकर रख दी. सायना नेहवाल और पीवी सिंधु से शुरू हुआ भारतीय खिलाड़ियों की कामयाबी का सफर थॉमस कप की जीत से अपने शिखर पर पहुंच गया, अगर ऐसा कहें तो गलत नहीं होगा. हालांकि, अभी लंबा सफर तय करना है. लेकिन भारतीय मेंस टीम की इस कामयाबी को भी कमतर नहीं आंका जा सकता है.

पुलेला गोपीचंद ने इंडियन एक्सप्रेस के अपने कॉलम में इस जीत को भारत के 1983 में क्रिकेट विश्व कप जीतने जैसा या इससे भी बड़ा बताया है. बैडमिंटन और थॉमस कप में इंडोनेशिया की साख बहुत बड़ी है और सफलता की लंबी विरासत है. उन्हें अगर हमने हराया है तो यह साबित करता है कि हम अब विश्व स्तर पर पहुंच चुके हैं.

पहली बार हम ‘टीम इंडिया’ जैसा खेला: गोपीचंद

पुलेला ने लिखा, “भारत की थॉमस कप टीम का सबसे सुखद पहलू चिराग शेट्टी-सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी की जोड़ी का मोहम्मद अहसान-केविन संजय सुकामुल्जो की जोड़ी को हराते हुए देखना था. इसका अंदाजा इससे लगा सकते हैं, पिछली मुकाबलों में जितनी बार भी भारतीय खिलाड़ियों ने इस जोड़ी का सामना किया. उन्हें हर बार हार झेलनी पड़ी. रिकॉर्ड 11-0 का है. तब हम इसलिए हारे क्योंकि एक खिलाड़ी के तौर पर खेल रहे थे. लेकिन आज कोशिशों, प्लानिंग से लेकर हौसला बढ़ाने तक में इन खिलाड़ियों के पीछे टीम इंडिया खड़ी थी. यह पहली बार था, जहां भारतीय टीम एक इकाई के रूप में खेली. पहले अगर सायना नेहवाल खेल रही होती थीं, तो वहां पीवी सिंधु नहीं होती थी और अगर सिंधु खेल रही होतीं, तो सायना आस-पास नहीं रहती. अगर डबल्स टीम खेल रही होती, तो सिंगल्स में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ी वहां मौजूद नहीं रहते. इसलिए मेरी नजर में यह टीम इंडिया की जीत है और मैं बहुत खुश हूं क्योंकि सात्विक-चिराग की जोड़ी ने इंडोनेशियाई खिलाड़ियों को करारा जवाब दिया.”

This will go on for some time now

We thank each & everyone for your support ❤️#TUC2022#ThomasCup2022#ThomasUberCups#IndiaontheRise#Badminton pic.twitter.com/pMpKHdILaO

— BAI Media (@BAI_Media) May 15, 2022