Tokyo 2020: महिला हॉकी टीम की जीत का कोच को था यकीन, अपने घरवालों से कही थी ये बात

नई दिल्ली. टोक्यो ओलंपिक (Tokyo Olympics) में सोमवार का दिन भारतीय हॉकी के लिहाज से शानदार रहा. महिला हॉकी टीम (Indian Women Hockey Team) पहली बार ओलंपिक के सेमीफाइनल में पहुंचीं. वो भी तीन बार की ओलंपिक चैम्पियन और दुनिया की दूसरे नंबर की टीम ऑस्ट्रेलिया को हराकर. भारत के लिए इकलौता गोल गुरजीत कौर (Gurjit Kaur) की स्टिक से निकला. भारत ने पूरे मैच में अच्छा प्रदर्शन किया और 9 पेनल्टी कॉर्नर का सफलतापूर्वक बचाव किया. मैच के बाद भारतीय हॉकी टीम के डच कोच शोर्ड मारिन (Sjoerd Marijne) ने कहा कि मेरा दिल कैसा था?. यह अभी भी काम कर रहा है. पिछले तीनों मुकाबलों में मेरा यही हाल रहा. खैर, हम जीत गए. यही बड़ी बात है.

मैच के बाद कोच मारिन भी भावुक नजर आए और वीडियो कॉल पर नीदरलैंड्स में बैठे अपने परिवार से बात की. उन्होंने परिवार से बात करते हुए कहा कि मुझे माफ कर दो. मैं अब बाद में घर आऊंगा. इससे एक दिन पहले भी उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी एक पोस्ट शेयर की थी. इसमें भी उन्होंने यही बात लिखी थी कि मैंने परिवार वालों को फोन करके कहा कि मेरे घर पहुंचने से पहले उन्हें कुछ दिन और इंतजार करना होगा. मारिन की इस पोस्ट से पता चलता है कि उन्हें पहले से ही टीम के जीतने का यकीन था. इसलिए उन्होंने घरवालों को और इंतजार करने का बोला था.

क्वार्टर फाइनल से एक रात पहले मारिन परेशान थे

क्वार्टर फाइनल मैच से पहले खिलाड़ियों के साथ कोच मारिन भी तनाव में थे. क्योंकि उनके अंतिम 8 में पहुंचने का रास्ता आयरलैंड और ब्रिटेन के मैच के नतीजे से साफ होना था. इसलिए इस मैच को लेकर पैदा हुए दबाव से निपटने के लिए वो जिम में पसीना बहाने चले गए.

उन्होंने स्पोर्ट्सस्टार से बातचीत में इसका जिक्र भी किया था. उन्होंने कहा था कि आयरलैंड-ब्रिटेन के मैच को लेकर एक दोस्त मुझे लगातार मैसेज कर रहा था. उस समय ब्रिटेन मैच में 2-0 से आगे चल रहा था. हालांकि. मैंने उस दोस्त को कहा कि अब मुझे तभी मैसेज करना, जब ग्रेट ब्रिटेन गोल दागे. कुछ देर बाद मैच खत्म हुआ और मुझे पत्नी ने फोन करके बताया कि ब्रिटेन ने आयरलैंड को हरा दिया और भारत ओलंपिक इतिहास में पहली बार नॉक आउट में पहुंच गया है. इसके बाद पूरी टीम ने मेरे साथ इसका जश्न मनाया.

