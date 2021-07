Tokyo 2020: पीवी सिंधु का क्वार्टर फाइनल मैच से पहले मिताली राज ने बढ़ाया हौसला, कहा- उनका फुटवर्क लाजवाब

नई दिल्ली. टोक्यो ओलंपिक (Tokyo Olympics) में शुक्रवार का दिन भारत के लिए मिला-जुला रहा. जहां महिला मुक्केबाजी में लवलीवा बोरगोहेन (Lovlina Borgohain) ने क्वार्टर फाइनल मुकाबला जीतकर एक और मेडल पक्का कर लिया. वहीं, महिला तीरंदाजी में दीपिका कुमारी (Deepika Kumari) हार गईं. इसके अलावा महिला हॉकी टीम ने भी टोक्यो गेम्स में पहली जीत दर्ज की. आज महिला बैडमिंटन में पीवी सिंधु (PV Sindhu) दावेदारी पेश करेंगी. उनका मुकाबला क्वार्टर फाइनल में जापान की अकाने यामागुची से है. इस मुकाबले से पहले भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली राज (Mithali Raj) ने वीडियो मैसेज में सिंधु का हौसला बढ़ाया. बीसीसीआई ने इसका वीडियो अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किया है.

मिताली ने इस वीडियो में पीवी सिंधु की तारीफ करते हुए कहा कि चाहें क्रिकेट हो या बैडमिंटन फुटवर्क बहुत जरूरी होता और वो पीवी सिंधु का इसमें कोई जवाब नहीं. मैं पीवी सिंधु को चीय़र कर रही हैं. अब सभी भी ओलंपिक में हिस्सा ले रहे भारतीय खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाएं.

#TeamIndia WODI & Test captain @M_Raj03 has a special message for the ace Indian shuttler @Pvsindhu1 ahead of her quarterfinal clash at @Tokyo2020! 👍 👍

Let’s join her & #Cheer4India! 🇮🇳 @IndiaSports | @Media_SAI | @WeAreTeamIndia pic.twitter.com/KF2togWX0J

— BCCI (@BCCI) July 30, 2021