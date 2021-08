Tokyo 2020: गोल्ड जीतने के बाद नीरज चोपड़ा से पीएम मोदी ने की बात, देखें Video

नई दिल्ली. भारत के लिए टोक्यो ओलंपिक (Tokyo Olympics) का आगाज जैसा शानदार रहा था, अंजाम उससे बेहतर रहा. नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में देश के लिए पहला गोल्ड जीतकर (Neeraj Chopra Gold Medal) इतिहास रच दिया. उन्होंने शनिवार को अपने इवेंट के फाइनल में 87.58 मीटर दूर भाला फेंका और ट्रैक एंड फील्ड एथलेटिक्स में देश को ओलंपिक का पहला सोने का तमगा दिलाया. नीरज के गोल्ड जीतने के बाद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने उनसे फोन पर बात की. उन्होंने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी. बता दें पीएम मोदी का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वो नीरज चोपड़ा से बातचीत करते नजर आ रहे हैं.

पीएम मोदी (PM Narendra Modi) वीडियो में कह रहे हैं, ‘बहुत-बहुत बधाई नीरज जी, आपको चोट भी आयी थी फिर भी आपने बड़ा कमाल कर दिया. यह मेहनत के कारण होता है. जब आप जा रहे थे तो मैने आपको देखा आपके चेहरे में आत्मविश्वास था ना कि दबाव. आपने ऐसा काम किया है कि हमारे देश के बच्चों का मन स्पोर्ट्स में करियर बनाने का करेगा. आपके माता और पिता जी को मेरी ओर से प्रणाम कहिये, राधाकृषण जी को बधाई कहिये. तो 15 अगस्त को मिल रहे हैं भैया, बहुत-बहुत बधाई.’

प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट पर भी लिखा कि गोल्ड जीतने के बाद मैंने नीरज से बात की और उन्हें इस उपलब्धि के लिए बधाई. उन्होंने टोक्यो 2020 के दौरान कड़ी मेहनत और तप किया. वो बेहतरीन खेल प्रतिभा और खिलाड़ी भावना का परिचय देते हैं. भविष्य के लिए उन्हें शुभकामनाएं.

इससे पहले, पीएम मोदी ने नीरज के गोल्ड जीतने के फौरन बाद भी एक ट्वीट किया था. इसमें उन्होंने लिखा था कि टोक्यो में इतिहास रचा गया. नीरज चोपड़ा ने आज जो हासिल किया है, उसे हमेशा याद रखा जाएगा. युवा नीरज ने असाधारण प्रदर्शन किया.वह काफी जुनून से खेला और उसने अद्वितीय संयम दिखाया. टोक्यो ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीतने के लिए उन्हें बधाई.

#WATCH | During a phone call, PM Narendra Modi congratulates javelin thrower Neeraj Chopra who won #Gold medal at #TokyoOlympics today pic.twitter.com/rGwiTJmx4U

— ANI (@ANI) August 7, 2021