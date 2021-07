Tokyo Olympic: दुनिया की सबसे सफल जिम्नास्ट सिमोन बाइल्स ओलंपिक से हटीं, 4 गोल्ड जीत चुकी हैं

टोक्यो. दुनिया की सबसे सफल जिम्नास्ट सिमोन बाइल्स (Simone Biles) ने ओलंपिक से हटने का फैसला किया है. उन्होंने महिला टीम इवेंट के बीच से ही हटने का फैसला किया. इस कारण उनकी टीम को सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा. वे अब व्यक्तिगत इवेंट में भी नहीं उतरेंगी. वर्ल्ड चैंपियनशिप और ओलंपिक में बाइल्स में 31 मेडल जीते हैं. इसमें 23 गोल्ड मेडल हैं. 2016 रियो ओलंपिक में उन्होंने 4 इवेंट में गोल्ड जीते थे.

सिमोन बाइल्स ने मानिसक स्वास्थ्य पर ध्यान देने की बात कहते हुए हटने का फैसला किया. उन्होंने कहा कि हम देखेंगे कि क्या करना है. धीरे-धीरे हालात से निपटेंगे और देखेंगे कि क्या होता है. हालांकि बाइल्स के फैसले काे दुनिया भर ने सराहा है. सभी से मिले सपोर्ट पर सिमोन बाइल्स ने सोशल मीडिया पर भावुक बात लिखी. उन्होंने कहा, ‘मुझे जो प्यार और समर्थन मिला. उससे मुझे एहसास हुआ कि मैं अपनी उपलब्धियों और जिम्नास्टिक से कहीं आगे हूं. इससे पहले मुझे यह विश्वास नहीं था.’

the outpouring love & support I’ve received has made me realize I’m more than my accomplishments and gymnastics which I never truly believed before.

— Simone Biles (@Simone_Biles) July 29, 2021