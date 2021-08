नई दिल्‍ली. टोक्‍यो ओलंपिक (Tokyo Olympics) में जिमनास्‍ट आर्तेम डोल्‍गोपयात ने इतिहास रचते हुए अपने देश इजराइल को गोल्‍ड दिला दिया. इजराइल का यह ओलंपिक इतिहास में दूसरा गोल्‍ड मेडल है. हालांकि इस जीत के बाद भारतीय गायक अनु मलिक (anu malik) सोशल मीडिया पर छा गए और अब वह जमकर ट्रोल हो रहे हैं.

दरअसल मेडल सेरेमनी में गोल्‍ड जीतने वाले देश इजराइल का राष्‍ट्रीय गान बजा और इसके बाद से ही अनु मलिक पर धुन चोरी करने का आरोप लगाया जा रहा है. लोगों का कहना है कि इजराइल का राष्‍ट्रीय गान और 1996 में आई फिल्‍म दिलजले में अनु मलिक के गाने मेरा मुल्‍क मेरा देश दोनों की धुन काफी मिलती जुलती है.

So Anu Malik didn’t spare even Israeli national anthem while copying tune for Diljale’s Mera Mulk Mera Desh in 1996

Thanks to internet we now know thispic.twitter.com/LtQMyU5dp2

— Monica (@TrulyMonica) August 1, 2021