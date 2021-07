Tokyo Olympics: पहले दिन कैसा है भारत का शेड्यूल, जानें कब-कहां-कैसे देखें मुकाबले

भारतीय तीरंदाज शुक्रवार यानी 23 जुलाई से टोक्यो में रैंकिंग राउंड के साथ टोक्यो ओलंपिक (Tokyo Olympics 2020) अभियान शुरू करेंगे और पिछले ओलंपिक प्रदर्शन की कड़वी यादों को भुलाना चाहेंगे. भले ही महिला टीम क्वॉलिफाई करने में असफल रही हो लेकिन दीपिका कुमारी, अतनु दास, तरुणदीप राय और प्रवीण जाधव की चौकड़ी इस खेल में देश को पहला ओलंपिक पदक दिलाने की उम्मीद के साथ टोक्यो पहुंची है. इनमें सबसे ज्यादा उम्मीदें दास और दीपिका की पति पत्नी की जोड़ी से लगी है, जो पेरिस विश्व कप की मिश्रित युगल स्पर्धा की तरह का जादू युमेनोशिमा पार्क में बिखेरना चाहेगी, जहां पर शनिवार को यह स्पर्धा खेलों में पदार्पण करेगी.वर्ष 1988 खेलों के बाद भारत ने इस खेल में कई चैम्पियन दिए हैं, जिसमें लिम्बा राम और फिर डोला बनर्जी ने सभी स्तर की प्रतियोगिताओं में पदक जीते लेकिन ओलंपिक में ऐसा नहीं कर सके. जयंत तालुकदार 2006 में दुनिया के दूसरे नंबर के तीरंदाज बन गए थे जबकि डोला बनर्जी ने 2007 में विश्व चैम्पिय बनकर उम्मीदें बढ़ा दी थीं, लेकिन बीजिंग 2008 में ये सभी विफल रहे. इसके बाद दीपिका ने 15 साल की उम्र में 2009 युवा विश्व चैम्पियनशिप जीतकर आकर्षित किया और फिर अगले साल नई दिल्ली राष्ट्रमंडल खेलों में दो स्वर्ण पदक अपनी झोली में डाले. लेकिन लंदन 2012 में वह पहले दौर में ही बाहर हो गई और पूरी भारतीय टीम कोई प्रभाव डालने में विफल रही. इसके चार साल रियो डि जिनेरियो में कोई सुधार नहीं हुआ.लगातार तीसरे ओलंपिक में हिस्सा ले रही दो बार की नंबर एक तीरंदाज दीपिका पिछले दो ओलंपिक के प्रदर्शन को देख चुकी हैं. पांच साल बाद रांची की यह तीरंदाज अपनी शानदार फॉर्म में है और हाल में पांच विश्व कप स्वर्ण पदक जीत चुकी हैं. पहले से कहीं अनुभवी दीपिका के लिए सबसे बड़ी चुनौती कोरियाई तीरंदाजों से निपटना है, जो मानसिक और शारीरिक रूप से काफी मजबूत हैं.महिला व्यक्तिगत रैंकिंग राउंडसमय: 530 AM से 7.30 AMभारतीय प्रतिभागी : दीपिका कुमारीपुरुष व्यक्तिगत रैंकिंग राउंडसमय: 9.30 AM से 11.30 AMभारतीय प्रतिभागी : अतनु दास, प्रवीन यादव, तरुणदीप रायटोक्यो 2020 ओलंपिक का सीधा प्रसारण भारत में अंग्रेजी कमेंट्री के साथ Sony TEN 2, Sony TEN 2 HD, Sony Six and Sony SIX HD TV चैनल्स पर देख सकते हैं. Sony TEN 3, Sony TEN 3 HD, Sony TEN 4 और Sony TEN 4 HD पर क्षेत्रिय भाषाओं में टोक्यो 2020 का सीधा प्रसारण किया जाएगा.टोक्यो ओलंपिक की लाइव स्ट्रीमिंग Sony Liv पर उपलब्ध होगी.सभी तरह के प्रसारण Sony Sports Networks तय करेगा.इसके अलावा डीडी स्पोर्ट्स प्रतिदिन टोक्यो ओलंपिक का सीधा प्रसारण करेगा जबकि दूरदर्शन के अन्य चैनल और आकाशवाणी (एआईआर) इन वैश्विक खेलों के आयोजन पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित करेंगे. ओलंपिक में विभिन्न खेल आयोजनों का डीडी स्पोर्ट्स पर रोजाना सुबह पांच बजे से शाम सात बजे तक सीधा प्रसारण किया जाएगा.डीडी स्पोर्ट्स टोक्यो ओलंपिक शुरु होने से पहले खेल हस्तियों के साथ चार घंटे से अधिक का चर्चा-आधारित कार्यक्रम का निर्माण करेगा, जो ‘चीयर फॉर इंडिया’ अभियान में योगदान देगा. मंत्रालय द्वारा साझा कार्यक्रम कार्यक्रम के अनुसार, एआईआर कैपिटल स्टेशन, एफएम रेनबो नेटवर्क, डीआरएम (एआईआर का डिजिटल रेडियो) और एआईआर के अन्य स्टेशन 22 जुलाई को टोक्यो ओलंपिक पर एक ‘कर्टन-रेजर’ कार्यक्रम प्रसारित करेंगे. मंत्रालय ने कहा, ''कार्यक्रम को भारत की सीमा के अंदर यूट्यूब चैनल, डीटीएच और ‘न्यूजऑनएआईआर’ मोबाइल ऐप पर भी प्रसारित किया जाएगा.वहीं, एफएम रेनबो पर 24 जुलाई से आवधिक सूचनाएं प्रसारित किए जाएगे. मंत्रालय ने कहा, '' जब भी भारत पदक जीतेगा तो एफएम चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज भी प्रसारित हो सकती है.'' उन्होंने बताया, ''एआईआर चुनिंदा हॉकी मैचों और चुनिंदा बैडमिंटन मैचों का ‘ऑफ ट्यूब कमेंट्री’ का प्रसारण करेगा.''