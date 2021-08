Tokyo Olympics: टोक्यो में दंगल में मंगल, भारत के दो रेसलर दीपक और रवि सेमीफाइनल में

नई दिल्ली. भारत के दो पहलवान रवि दहिया (Ravi Dhahiya) और दीपक पूनिया (Deepak Punia) टोक्यो ओलंपिक (Tokyo Olympics 2002) के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं. 57 किग्रा वर्ग में रवि दहिया और 86 किग्रा वर्ग में दीपक पूनिया खेल रहे हैं. भारतीय पहलवान रवि दहिया बुल्गारिया के जॉर्जी वेलेंटिनोव वेंगेलोव को हराकर टोक्यो ओलंपिक पुरुष फ्रीस्टाइल 57 किग्रा वर्ग के सेमीफाइनल में पहुंचे हैं. वहीं, भारत के दीपक पूनिया ने चीन के लि जुशेन को 6-3 से हराकर तोक्यो ओलंपिक पुरूषों की 86 किग्रा कुश्ती इवेंट के सेमीफाइनल में जगह बना ली है.

रवि दहिया का सेमीफाइनल मुकाबला भारतीय समयानुसार दोपहर 2.45 पर होगा. वहीं, दीपक पूनिया भारतीय समयानुसार दोपहर 3:06 मिनट पर सेमीफाइनल के लिए उतरेंगे.

रवि दहिया ने पिछले दौर में कोलंबिया के टिगरेरोस उरबानो आस्कर एडवर्डो को तकनीकी दक्षता के आधार पर हराया था. वहीं, दीपक पूनिया पुरुष फ्रीस्टाइल 86 किग्रा वर्ग के पहले दौर में नाइजीरिया के एकरेकेम एगियोमोर को तकनीकी दक्षता के आधार पर हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंचे थे. नाइजीरिया के एकेरेकेमे एगियोमोर अफ्रीकी चैम्पियनशिप के कांस्य पदक विजेता हैं.

Faad !

What a brilliant win by Ravi Kumar Dahiya to qualify for the semifinal. Him along with #DeepakPunia real contenders now. #Tokyo2020 #Wrestling pic.twitter.com/2tHTvCXWAu

— Virender Sehwag (@virendersehwag) August 4, 2021