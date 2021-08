नई दिल्‍ली. टोक्‍यो ओलंपिक (Tokyo Olympics) में गोल्‍ड जीतकर इतिहास रचने वाले नीरज चोपड़ा (Neeraj Chopra) ने कहा कि देश के लिए खेलना और मेडल जीतना उनकी नहीं भगवान की योजना थी. भारत को एथलेटिक्‍स में पहला ओलंपिक मेडल दिलाने वाले नीरज ने कहा कि खेल कभी भी उनकी योजना का हिस्‍सा नहीं थे और न ही देश के लिए खेलना और मेडल जीतने के बारे में उन्‍होंने कभी सोचा था.

एएनआई से बात करते हुए नीरज ने कहा कि मेरे परिवार और यहां तक कि मेरे गांव में भी कोई भी खेल में नहीं है. उन्‍होंने भगवान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि ऐसा लगता है ये सब पहले से ही योजना बनाई गई थी, क्‍योंकि मेरी कभी भी योजना नहीं थी कि मुझे खेल में जाना है.

#WATCH | “Sports was never part of plan or to play for country & win a medal. No one in my family or in my village was into sports. It was coincidence that I went to stadium & started throwing javelin. I worked hard & everyone supported,” says #Gold medallist Neeraj Chopra to ANI pic.twitter.com/loIpOiy5yu

