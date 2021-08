Tokyo Olympics: 'गोल्डन बॉय' नीरज चोपड़ा बोले- यह मेडल केवल मेरा नहीं, पूरे भारत का है

नई दिल्ली. टोक्यो ओलंपिक (Tokyo Olympics) में शानदार प्रदर्शन करने के बाद भारतीय एथलीट सोमवार को स्वदेश पहुंचे. भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा (Neeraj Chopra) पर खास नजरें रहीं जिन्होंने देश को एथलेटिक्स में ओलंपिक का पहला गोल्ड मेडल दिलाया. वहीं, बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन, रेसलर बजरंग पुनिया, पुरुष और महिला हॉकी टीमों समेत अन्य खिलाड़ी दिल्ली में भारत के ओलंपिक पदक विजेताओं के सम्मान समारोह में उपस्थित रहे.

भारत के ओलंपिक सितारों को दिल्ली में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और पूर्व खेल मंत्री किरण रिजिजू सहित अन्य हस्तियों ने सम्मानित किया. भारतीय दल के एथलीट सोमवार को टोक्यो ओलंपिक से स्वदेश लौटे और उनका भव्य स्वागत किया गया. इस मौके पर नीरज चोपड़ा ने कहा, ‘यह गोल्ड मेडल केवल मेरा नहीं है, यह पूरे भारत का है. जब से मेडल जीता हूं. इसे जेब में ही रखकर घूम रहा हूं.’

टोक्यो ओलंपिक में नीरज ने जहां गोल्ड मेडल जीता जबकि महिला बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन और रेसलर बजरंग पुनिया के अलावा शटलर पीवी सिंधु ने ब्रॉन्ज जीते. हालांकि सम्मान समारोह में भारत के ओलंपिक पदक विजेताओं में से कुछ ही शामिल रहे. पुरुष और महिला हॉकी टीमों का भी सम्मान किया गया. पुरुष टीम ने हॉकी में 41 साल बाद मेडल जीतने का गौरव हासिल किया. महिला टीम चौथे स्थान पर रही. दोनों हॉकी टीमों को सम्मानित किया गया.

इस मौके पर टोक्यो ओलंपिक के सिल्वर मेडलिस्ट रवि कुमार दहिया भी मौजूद रहे. उन्होंने कहा, ‘उन सभी लोगों का शुक्रिया, जो मेरे साथ खड़े रहे. मुझे समर्थन दिया.’ वहीं, पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह ने कहा, ‘हर ओलंपियन ने देश को गौरवान्वित किया है. उन सभी की हौसलाअफजाई होनी चाहिए.’ हॉकी टीम को पूर्व खेल मंत्री रिजिजू ने सम्मानित किया.

