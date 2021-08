नई दिल्‍ली. ओलंपिक चैंपियन और बुनाई… ये कॉम्बिनेशन शायद थोड़ा अजीब लगे, मगर टोक्‍यो ओलंपिक (Tokyo Olympics) में ऐसा ही कुछ देखने को मिला. जिसे देखकर दुनियाभर के फैंस हैरान रह गए. ब्रिटेन के ओलंपिक चैंपियन डाइवर टॉम डेले ने अपने खेल में तो महारथ हासिल की है, साथ ही उनके पास बुनाई की भी कला है और उनकी यह कला टोक्‍यो ओलंपिक में नजर आई.

पुरुषों की 10 मीटर सिंक्रनाइज प्‍लेटफार्म डाइविंग में टॉम ने मैटी ली के साथ मिलकर गोल्‍ड मेडल जीताा. इसके बाद वह महिलाओं की 3मीटर स्प्रिंगबोर्ड फाइनल में दर्शकों के बीच स्‍वेटर बुनते नजर आए. 27 साल के टॉम स्‍टैंड में अपनी ब्रिटेन टीम की जर्सी पहने बैठे थे. इस इवेंट में खिलाड़ियों से ज्‍यादा वो छाए रहे.

