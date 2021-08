Tokyo Olympics, Hockey: भारतीय महिला हॉकी टीम पहली बार सेमीफाइनल में, ऑस्ट्रेलिया को हराया

टोक्यो. भारतीय महिला हॉकी टीम ने ओलंपिक (Tokyo Olympics) में इतिहास रच दिया है. टीम ने पहली बार सेमीफाइनल में जगह बना ली है. भारत ने क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से हराया. महिला टीम सिर्फ तीसरी बार ओलंपिक में उतर रही है. 2016 रियाे ओलंपिक में टीम 12 वें नंबर पर रही थी. इसके अलावा 1980 में टीम चौथे नंबर पर रही थी. हालांकि उस समय सेमीफाइनल के मुकाबले नहीं थे. पूल मैचों के प्रदर्शन के आधार पर टॉप-3 टीमें तय हुई थीं. इससे पहले भारतीय पुरुष टीम ने भी सेमीफाइनल में पहुंचकर मेडल की उम्मीद बरकरार रखी है.

मैच में भारतीय महिला टीम ने अच्छी शुरुआत की. हालांकि पहले क्वार्टर में भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही टीमें गोल नहीं कर सकीं. 22वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर पर गुरजीत कौर ने गोल करके भारतीय टीम को 1-0 की बढ़त दिलाई. हाफ टाइम तक स्कोर यही रहा. तीसरे क्वार्टर में भी कोई गोल नहीं हुआ और भारतीय टीम 1-0 से आगे रही. चौथे क्वार्टर में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने जोरदार हमले किए और लगातार दो कॉर्नर भी हासिल किए. उसे मैच में कुल 9 पेनल्टी कॉर्नर मिले, लेकिन वह इस पर गोल नहीं कर सकी. भारतीय टीम को सिर्फ एक कॉर्नर मिला और उसने इस पर गोल करके जीत पक्की की.

Massive massive effort by @TheHockeyIndia women team to register a historical quarter final victory over Aussies.

Congrats #IND #Tokyo2020 #TeamIndia #Hockey

Go for medal girls👍🏻 pic.twitter.com/bOHjPoRF7w

— Athletics Federation of India (@afiindia) August 2, 2021