Tokyo Olympics: नीरज चोपड़ा ने जगाई मेडल की आस, पहली कोशिश में ही जेवेलिन थ्रो के फाइनल में पहुंचे

नई दिल्‍ली. भारत के स्टार एथलीट और टोक्‍यो ओलंपिक (Tokyo Olympics) में मेडल की बड़ी उम्मीद माने जा रहे नीरज चोपड़ा (Neera Chopra) जेवेलिन थ्रो इवेंट के फाइनल में पहुंच गए हैं. उन्‍होंने पहले ही प्रयास में 86.65 मीटर के साथ 83.50 मीटर का क्वालीफिकेशन मार्क हासिल कर लिया. अपने पहले ही ओलंपिक में नीरज ने पहले ही प्रयास में जिस तरह का प्रदर्शन किया, इससे उनसे मेडल की उम्‍मीदें और ज्‍यादा बढ़ गई हैं.

अब पूरे देश को 7 अगस्‍त का इंतजार है, जब भारत का यह स्‍टार खिलाड़ी इतिहास रचने के लिए मैदान पर उतरेगा. मैंस जेवेलिन थ्रो का फाइनल 7 अगस्‍त को खेला जाएगा. गोल्‍ड मेडल के मजबूत दावेदार माने जा रहे वेट्टर ने दो कोशिशों में 82.04 और 82.8 मीटर का थ्रो किया.

History! History!!! Neeraj Chopra qualifies to the final of Javelin throw with a humongous 86.65M throw in his first attempt🇮🇳 @Neeraj_chopra1 #TeamIndia #IndiaTodayAtOlympics #javelinthrow https://t.co/i9r8tM1spq pic.twitter.com/xlUF6pPLRQ

— Farhaz Khan (@imkhanbhai3) August 4, 2021