नई दिल्‍ली. टोक्‍यो पैरालंपिक (tokyo paralympics 2020) में भारत की भाविना पटेल ( (bhavina patel) ) ने इतिहास रच दिया. भाविना ने ऐतिहासिक सिल्‍वर मेडल भारत की झोली में डाला और इसी के साथ उनके घर गुजरात के मेहसाणा में इस मेडल का जश्‍न शुरू हो गया है. परिवार, दोस्‍त संग हर कोई दिवाली की आतिशबाजियों से लेकर होली के रंग में डूब गया है. मगर ये रंग न तो होली का गुलाबी गुलाल है और न ही दिवाली पर चलाए जाने वाली आतिशबाजियां है.

ये रंग टोक्‍यो में व्‍हीलचेयर पर बैठकर ही देश का झंडा ऊंचा करने वाली भाविना की हिम्‍मत और खुशी का रंग है, जिस रंग के छीटें नेशनल स्‍पोर्ट्स डे के मौके पर देश के हर एक शख्‍स पर पड़े. जो अब उनके व्‍हीलचेयर को देखने की बजाय सिर्फ उन्‍हें और उनके मेडल को देख रहा है.



आतिशबाजियां उनकी हिम्‍मत और सफलता का शोर मचा रही है. दिन में सूरज की रोशनी में ही ये आतिशबाजियां खिलखिला रही हैं. भाविना की सफलता के बाद उनके पिता हसमुखभाई पटेल ने एएनआई से बात करते हुए कहा कि भाविना ने हमें गौरवान्वित किया है. घर लौटने पर हम उसका भव्‍य स्‍वागत करेंगे.

#WATCH Family members and friends of Para-paddler Bhavina Patel in Mehsana perform ‘garba’ to celebrate her bringing home a Silver medal in her maiden Paralympic Games pic.twitter.com/h55CAAycOG

