Tokyo Paralympics 2020: मरियप्पन थांगवेलु कोविड संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए, नहीं बनेंगे भारतीय ध्वजवाहक

टोक्यो. ऊंची कूद के एथलीट मरियप्पन थांगवेलु टोक्यो की उड़ान के दौरान कोविड-19 से संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने के कारण पैरालंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक नहीं बन पाएंगे और उनकी जगह भाला फेंक के एथलीट टेक चंद लेंगे. रियो ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता मरियप्पन पांच अन्य भारतीयों के साथ के क्वारंटीन में हैं. चक्का फेंक के एथलीट विनोद कुमार भी इसी कारण से उद्घाटन समारोह में हिस्सा नहीं ले पाएंगे. टोक्यो पैरालंपिक में इस बार 54 सदस्यों का दल गया है, जो अब तक का सबसे बड़ा भारतीय दल है.

भारत के दल प्रमुख गुरशरण सिंह ने कहा, ”हमें टोक्यो पैरालंपिक कोविड नियंत्रण कक्ष से अभी सूचना मिली कि हमारे छह पैरा खिलाड़ियों का टोक्यो तक की यात्रा के दौरान संक्रमित व्यक्ति से करीबी संपर्क रहा.” उन्होंने कहा, ”इन छह में से मरियप्पन और विनोद कुमार सबसे करीबी संपर्क पाए गए. यह खेदजनक है कि मरियप्पन उदघाटन समारोह में भाग नहीं ले पाएंगे जबकि वह ध्वजवाहक थे. उनकी जगह अब टेक चंद ध्वजवाहक की जिम्मेदारी संभालेंगे.”

Mariyappan Thangavelu our Flag Bearer, with 5 others, have been quarantined until further notice, as someone near to their seats on their flight to Tokyo tested COVID+! However, none of them have turned +ve since the past 6days! Tek Chand will now be our Flag Bearer. Pls watch! pic.twitter.com/z0fmnP9mvW

— Arhan Bagati (@IamArhanBagati) August 24, 2021