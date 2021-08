Tokyo Paralympics: भाविनाबेन पटेल ने रचा इतिहास, टेबल टेनिस के सेमीफाइनल में पहुंचकर मेडल पक्का किया

नई दिल्ली. महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी भाविनाबेन पटेल (Bhavina Patel) ने टोक्यो में जारी पैरालंपिक खेलों में भारत का पहला मेडल पक्का कर दिया है. उनके सेमीफाइनल में पहुंचते ही मेडल पक्का हो गया है. उन्होंने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में सर्बिया की बोरिस्लावा रैंकोविच पेरिच को लगातार तीन गेम में 11-5, 11-6, 11-7 से हराया. महिला सिंगल्स क्लास 4 कैटेगरी में भाविनाबेन ने इससे पहले क्वार्टर फाइनल में ब्राजील की जॉयस डि ओलिवियरा को मात दी थी. जॉयस ने 2016 में रियाे पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीता था.

भाविनाबेन पटेल सेमीफाइनल में पहुंचने वाली देश की पहली टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं. 34 साल की भाविनाबेन ने डिफेंडिंग चैंपियन को क्वार्टर फाइनल में हराया. उन्होंने यह मुकाबला सिर्फ 18 मिनट में जीत लिया. सेमीफाइनल में वे शनिवार को चीन की झेंग मियाओ से भिड़ेंगी. यदि भाविनाबेन यह मुकाबला जीत लेती हैं तो गोल्ड मेडल के मुकाबले में उतरेंगी.

Bhavina and Sakina make us so proud… And just waiting to see which color medal Bhavina makes confirms a medal …. Tommoro morning match is going to script history and we want to see a brighter shade of the medal.. @BhavinaPatel6 we are so proud of you .. @IndiaSports pic.twitter.com/gb6uzajetM

— Deepa Malik (@DeepaAthlete) August 27, 2021