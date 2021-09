Tokyo Paralympics: तैराक डेनियल डायस ब्राजील के माइकल फेल्प्स हैं, जीत चुके हैं 14 गोल्ड सहित 27 मेडल

टोक्यो. ब्राजील के पैरालंपिक तैराक डेनियल डायस (Daniel Dais) की तुलना अमेरिका के महान तैराक माइकल फेल्प्स से की जाती है. आखिर हो भी क्यों नहीं, डायस पैरालंपिक इतिहास में 14 गोल्ड सहित 27 मेडल जीत चुके हैं. टोक्यो में चल रहे पैरालंपिक खेलों (Tokyo Paralympics 2020) में वे तीन ब्रॉन्ज मेडल जीत चुके हैं. डेनियल डायस जन्म से हाथ और पैर से दिव्यांग हैं.

डेनियल डायस ने 16 की उम्र से तैराकी शुरु की थी. उन्होंने 2008 बीजिंग ओलंपिक में 4 गोल्ड, 4 सिल्वर और एक ब्रॉन्ज मेडल जीता था. फिर 2012 लंदन ओलंपिक में उन्होंने 6 गोल्ड पर कब्जा किया. लेकिन 2016 रियो ओलंपिक में उन्होंने कमाल का प्रदर्शन करते हुए 9 मेडल जीते. इसमें 4 गोल्ड, 3 सिल्वर और 2 ब्राॅन्ज मेडल शामिल थे. रियो में उन्होंने तीन ब्रॉन्ज जीता. हालांकि वे इस बार गोल्ड नहीं जीत सके.

