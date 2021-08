Tokyo Paralympics: पीएम मोदी ने भी देखी ओपनिंग सेरेमनी, खेल मंत्री और नीरज चोपड़ा ने खिलाड़ियों से कहा- गुडलक

नई दिल्ली. टोक्यो ओलंपिक के बाद पैरालंपिक खेलों (Tokyo Paralympics) का भी आज से औपचारिक आगाज हो गया. राजधानी टोक्यो में रंगारंग ओपनिंग सेरेमनी (Tokyo Paralympics Opening Ceremony) हुई. खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने टीवी पर इसे लाइव देखा. उन्होंने इसका एक वीडियो अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किया. इसमें उन्होंने भारतीय दल को शुभकामनाएं दीं. इसके साथ उन्होंने लिखा कि मुझे पक्का यकीन है कि हमारे पैरा एथलीट अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के जरिए लोगों को प्रेरित करेंगे.

टोक्यो पैरालंपिक की ओपनिंग सेरेमनी में भारत के ध्वजवाहक पैरा एथलीट टेक चंद (Tek Chand India’s Flag Bearer) रहे. पहले यह तय किया गया था कि पैरा हाई जंपर मरियप्पन थंगावेलु ध्वजवाहक होंगे. लेकिन उनके कोरोना संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने के कारण आखिरी वक्त पर टेक चंद ने यह जिम्मेदारी निभाई.

