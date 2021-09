Tokyo Paralympics: PM मोदी की एक बात ने बदल दी थी नोएडा DM सुहास की सोच, फोन पर याद दिलाया किस्सा

नई दिल्ली. टोक्यो पैरालंपिक में गौतम बुद्ध नगर के डीएम सुहास यतिराज (Suhas Yathiraj) ने बैडमिंटन में सिल्वर मेडल जीत इतिहास रच दिया है. एसएल4 क्लास के फाइनल में सुहास फ्रांस के लुकास माजूर से हारकर गोल्ड मेडल से चूक गए. माजूर ने सुहास को 15-21, 21-17, 21-15 से शिकस्त दी. इस कामयाबी के साथ गौतम बुद्ध नगर (नोएडा) के 38 साल के जिलाधिकारी (डीएम) सुहास पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाले पहले आईएएस अधिकारी भी बन गए. उनकी इस कामयाबी पर पूरा देश खुश है. खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने रविवार को आईएएस अफसर सुहास यतिराज को फोन कर पैरालंपिक खेलों में रजत पदक जीतने के लिए बधाई दी. प्रधानमंत्री ने उनसे करीब 3 मिनट बात की.

प्रधानमंत्री ने फोन पर बात करते हुए गौतम बुद्ध नगर के डीएम सुहास यतिराज ने अपने बचपन को याद करते हुए कहा कि जब हम छोटे थे तो कभी नहीं सोचते थे कि आईएएस बनेंगे. जिला कलेक्टर बनेंगे या पैरालंपिक खेलों में जाएंगे. आपका आशीर्वाद रहा कि इस मुकाम तक पहुंचे. कई बार बचपन में मायूसी होती थी कि ईश्वर ने हमें दिव्यांग बना दिया. उनकी इस बात पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आपने शारीरिक कमजोरी को शक्ति में बदल दिया. यही वजह है कि आज देश का प्रधानमंत्री आप से बात करने के लिए लालायित हो रहा है. यह आपका पराक्रम है. इस उपलब्धि के लिए आपको बधाई.

प्रधानमंत्री की एक बात का सुहास यतिराज पर गहरा असर पड़ा

प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद करते हुए डीएम यतिराज ने जकार्ता एशियाई खेलों के बाद प्रधानमंत्री से हुई मुलाकात को याद किया, जिसमें उन्होंने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया था. दरअसल, तब प्रधानमंत्री ने यतिराज और बाकी पैरा एथलीट्स से कहा था कि आप तो पहले ही जिंदगी की जंग जीत चुके हैं. मेडल कोई बड़ी बात नहीं है. प्रधानमंत्री की इस बात का डीएम सुहास यतिराज पर गहरा असर पड़ा था.

#WATCH PM Modi speaks to Silver medal winner, para-badminton player and Noida DM, Suhas LY and congratulates him. Suhas recalls PM’s words before the athletes left for Tokyo, where PM said to focus on their game instead of the results pic.twitter.com/icPiiDIciE

— ANI (@ANI) September 5, 2021