Tokyo Paralympics : प्रधानमंत्री मोदी ने पैरालंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों की सराहना की, फोन पर की बात

नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने टोक्यो पैरालंपिक (Tokyo Paralympics) में पदक जीतने वाले सभी भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सोमवार को भूरि-भूरि प्रशंसा की और उनका उत्साहवर्धन करने के लिए उनसे फोन पर भी बात की. पैरालंपिक में सोमवार को दिन भारत के लिए यादगार बन गया. भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अब तक दो स्वर्ण सहित कुल 7 पदक जीत लिए हैं. पैरालंपिक में यह भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है. देश ने 2016 रियो ओलंपिक में चार पदक जीते थे.

भाला फेंक खिलाड़ी सुमित अंतिल (Sumit Antil) ने पुरुषों की F-64 स्पर्धा में कई बार विश्व रिकॉर्ड तोड़ते हुए भारत को पैरालंपिक में दूसरा स्वर्ण पदक दिलाया. हरियाणा के सोनीपत के 23 साल के सुमित ने अपने पांचवें प्रयास में 68.55 मीटर दूर तक भाला फेंका जो एक नया विश्व रिकॉर्ड है. पीएम मोदी ने बाद में सुमित से फोन पर बात की जिसका एक वीडियो ANI के ट्विटर अकाउंट से शेयर किया गया है.

इससे पहले, निशानेबाज अवनि लेखरा ने 10 मीटर एयर राइफल के क्लास एसएच1 में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा. उन्होंने फाइनल में 249.6 अंक बनाकर विश्व रिकॉर्ड की बराबरी की और पहला स्थान हासिल किया. अवनि पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी हैं. यह भारत का इन खेलों की निशानेबाजी प्रतियोगिता में भी पहला पदक है. तोक्यो पैरालंपिक में भी यह देश का पहला स्वर्ण पदक है. पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाली वह तीसरी भारतीय महिला हैं.

#WATCH: PM Modi telephoned #SumitAntil &congratulated him on winning Gold & for a historic performance

PM told him that he made the nation proud&appreciated his spirit of resilience. He added that youngsters would be inspired by Sumit.He pointed that he has made his family proud pic.twitter.com/PwKnAGG0rS

