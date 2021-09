Tokyo Paralympics: खेल मंत्री ने कहा- पिछली बार 19 एथलीट उतरे, इस बार 19 मेडल जीते; ऐतिहासिक प्रदर्शन

नई दिल्ली. भारत के खिलाड़यों ने टोक्यो पैरालंपिक (Tokyo Paralympics) में शानदार प्रदर्शन करते हुए 19 मेडल जीते. यह पैरालंपिक इतिहास का सबसे अच्छा प्रदर्शन है. 2016 रियो पैरालंपिक में भारत के 19 एथलीट उतरे थे, जबकि इस बार इतने ही मेडल मिले. खेल मंत्री अनुराग ठाकुर (Anurag Thakur) ने कहा कि भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन ऐतिहासिक रहा. इसलिए वे खास सम्मान के हकदार हैं.

भारतीय एथलीटों ने पैरालंपिक खेलों में 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज सहित 19 मेडल जीते. यह ओलंपिक में खिलाड़ियों के मेडल से लगभग तिगुना है. ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियाें ने 7 मेडल जीते थे. सम्मान समारोह में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, ‘ये खिलाड़ी इतिहास रचकर आए हैं. इनका जोरदार स्वागत किया जाना चाहिए. इस बार खिलाड़ियों ने उतने मेडल जीत लिए, जितने पिछले गेम्स में एथलीट उतरे थे.’ कुल 54 खिलाड़ी इस बार टोक्यो पैरालंपिक गेम्स में उतरे थे. उन्होंने 9 में से 5 खेलों में मेडल जीते.

#WATCH | Tokyo Paralympics medalists get a standing ovation at the felicitation ceremony for them in Delhi.

Sports Min Anurag Thakur says, “Their achievement is historic. If last time the contingent size was 19 & this time they’ve won 19 medals, they deserve a standing ovation” pic.twitter.com/ul2HMTOFvS

— ANI (@ANI) September 8, 2021