नई दिल्‍ली. टोक्‍यो पैरालंपिक (Tokyo Paralympics ) में पुरुषों की चक्का फेंक इवेंट के एफ56 वर्ग में इतिहास रचने वाले भारत के योगेश कथूनिया (Yogesh Kathuniya) ने सिल्‍वर मेडल जीतने के बाद अपनी मां का शुक्रिया अदा किया. दरअसल, वो अपनी मां के दम पर ही आज यहां तक पहुंचे. उनकी मां ने उन्‍हें एक नहीं बल्कि 2 बार जन्‍म दिया. जन्‍म के 9 साल बाद उनकी मां ने ही उन्‍हें गंभीर बीमारी की चपेट में आने के बाद जीना सिखाया.

अपने बेटे को नई जिंदगी देने के लिए योगेश की मां ने पढ़ाई की और फिजियो बनी. ताकि वो अपने बेटे को फिर से पैरों पर खड़ा कर सके. दरअसल जब योगेश 9 साल के थे, तब तक उनकी जिंदगी आम बच्‍चों की ही तरह चल रही थी.

#WATCH | Tokyo: Discus thrower Yogesh Kathuniya got emotional after winning a silver medal in class F56 in paralympics

“I am exalted on winning the silver medal. I want to thank SAI, PCI (Paralympic Committee of India), & especially my mother for their support,” he says pic.twitter.com/OlKhLSxkAC

— ANI (@ANI) August 30, 2021