IND vs NZ: हर्षल-दीपक ने दूर की रोहित शर्मा की चिंता, टीम इंडिया हुई और मजबूत

नई दिल्‍ली. रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने बतौर कप्तान शानदार आगाज किया है. टीम इंडिया (Team India) ने तीसरे टी20 मैच में न्यूजीलैंड को 73 रन से हरा दिया. इस तरह से टीम ने सीरीज पर (India vs New Zealand T20 Series) 3-0 से कब्जा कर लिया है. वेस्टइंडीज की टीम 2 टेस्ट की सीरीज के लिए श्रीलंका दौरे पर गई है. दोनों देशों के बीच गॉल में सीरीज के पहले टेस्ट (Sri Lanka vs West Indies 1st Test) की शुरुआत हुई. लेकिन पहले ही दिन मैदान पर बड़ा हादसा हो गया. वेस्टइंडीज के लिए डेब्यू कर रहे जेरेमी सोलोजानो (Jeremy Solozano Injured) फॉरवर्ड शॉर्ट लेग पर फील्डिंग के दौरान चोटिल हो गए. इसके बाद उन्हें मैदान से स्ट्रेचर पर बाहर ले जाया गया. यह घटना मैच के 24वें ओवर में घटी.

भारतीय कोच राहुल द्रविड़ ने अपनी नई भूमिका में शानदार शुरुआत करने पर खुशी जताई, लेकिन साथ ही खिलाड़ियों को आत्ममुग्धता से बचने की चेतावनी भी दे डाली. राहुल द्रविड़ ने मैच के बाद कहा कि न्यूजीलैंड के लिए टी20 वर्ल्ड कप फाइनल के बाद 6 दिन के अंदर 3 मैच खेलना आसान नहीं था. हमें अपने पांव जमीन पर रखकर नई सीख लेकर आगे बढ़ना होगा. बांग्लादेश की महिला टीम ने वनडे वर्ल्ड कप क्वालिफायर 2021 में जीत के साथ आगाज किया है. टीम ने अपने पहले मुकाबले में पाकिस्तान को रोमांचक मुकाबले में 3 विकेट से हराया. बांग्लादेश को अंतिम ओवर में जीत मिली. टीम को अंतिम 3 ओवर में जीत के लिए 35 रन बनाने थे. टूर्नामेंट में कुल 9 टीमें उतर रही हैं. टॉप-3 टीम को ही वर्ल्ड कप खेलना का मौका मिलेगा. भारत और न्यूजीलैंड के बीच कोलकाता में खेले गए तीसरे टी20 में लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल को प्लेइंग-11 में शामिल किया गया. उन्हें ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन की जगह आखिरी टी20 में मौका दिया गया. इस मैच में उतरते ही चहल ने खास फिफ्टी पूरी कर ली. यह लेग स्पिनर का 50वां टी20 है. चहल भारत के लिए 50 या उससे ज्यादा मैच खेलने वाले छठे खिलाड़ी बने हैं. श्रीलंका के 3 खिलाड़ियों को जिम्बाब्वे में आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर 2021 में कोविड-19 जांच में पॉजिटिव पाया गया है. हरारे में इस टूर्नामेंट का आयोजन बायो बबल प्रोटोकॉल के तहत किया रहा है. इस दौरान 2 खिलाड़ियों में कोराना वायरस संक्रमण के हल्के लक्षण दिखने के बाद टीम के सभी सदस्यों की जांच की गई, जिसमें 3 को पॉजिटिव पाया गया. कोलकाता में भारत और न्‍यूजीलैंड के बीच खेला गया तीसरा टी20 मैच भारत में खेला जाने वाला 100वां टी20 इंटरनेशनल मैच रहा. सिर्फ 3 देशों में 100 से उससे अधिक मैच खेले गए हैं. टिम पैन का महिला सहकर्मी को अश्लील तस्वीर और भद्दे मैसेज भेजने का विवाद अभी थमा भी नहीं था कि उनकी बहन के पति शैनन टब पर भी इसी मामले में गाज गिरी है. शेनन पर भी उसी महिला को गंदे और भद्दे मैसेज भेजने का आरोप है, जिस विवाद के कारण पैन को कप्तानी से हाथ धोना पड़ा. इस ‘सेक्सटिंग’ विवाद के कारण क्रिकेट तस्मानिया ने शेनन को बर्खास्त कर दिया है. कप्तान रोहित शर्मा के शानदार अर्धशतक और अक्षर पटेल की घातक गेंदबाजी के दम पर भारत ने न्यूजीलैंड को तीसरे टी20 में 73 रन से करारी शिकस्त देकर तीन मैचों की सीरीज में क्लीन स्वीप किया. भारत ने सात विकेट पर 184 रन बनाये और फिर न्यूजीलैंड को 17.2 ओवर में 111 रन पर ढेर कर दिया. वेस्‍टइंडीज और श्रीलंका के बीच गॉल में खेले जा रहे पहले टेस्‍ट मैच के पहले ही दिन मैदान पर बड़ा हादसा हो गया. वेस्टइंडीज के लिए डेब्यू कर रहे जेरेमी सोलोजानो फॉरवर्ड शॉर्ट लेग पर फील्डिंग के दौरान चोटिल हो गए. इसके बाद उन्हें मैदान से स्ट्रेचर पर बाहर ले जाया गया. यह घटना मैच के 24वें ओवर में घटी. लुईस हैमिल्टन ने पहली बार आयोजित कतर ग्रां प्री में शानदार जीत के साथ फॉर्मूला वन चैंपियनशिप तालिका में शीर्ष पर काबिज रेड बुल के मैक्स वर्सटाप्पन से अंकों के अंतर को कम करने में सफल रहे. एलेक्जेंडर ज्वेरेव ने इस साल लगातार दूसरी बार नोवाक जोकोविच को बड़ा खिताब जीतने से रोक दिया. उन्होंने एटीपी फाइनल्स के सेमीफाइनल में जोकोविच को 7-6 (4), 4-6, 6-3 से शिकस्त दी.अब ज्वेरेव का सामना फाइनल में दूसरी रैंकिंग के खिलाड़ी दानिल मेदवेदेव से होगा. टोक्यो ओलंपिक के सेमीफाइनल में भी ज्वेरेव ने शीर्ष रैंकिंग के जोकोविच को हराया था.

